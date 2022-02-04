أمطار غزيرة تضرب القليوبية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى من محافظة القليوبية والتى شهدت سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات الأخيرة من اليوم الجمعة، إلى جانب انتشار غيوم كثيفة غطت سماء المحافظة، وبرودة وشدة حركة الرياح بها، وسط إعلان حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع تراكمات مياه الأمطار.

وكانت محافظة القليوبية أعلنت الاستعداد لموجة الطقس السيئ التى ستشهدها المحافظة خلال الأيام المقبلة، حيث أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الصقيع المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات القادمة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتى يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحياناً.

وشدد المحافظ، فى بيان له على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمر.

وأكد المحافظ، تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أى مشكلة تطرأ.

وشدد على رفع درجة الاستعداد والتأهب منذ الآن وحتى انتهاء الموجة والتى قد تستمر لمدة يومين والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أية أحداث طارئة أو أزمات متوقعة واتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار 24 ساعة لتلقى كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.