أكاديمية الأزهر تنظم برنامجا تدريبيا للوعاظ والواعظات لتأهيل المقبلين على الزواج

كتب لؤى على

تنظم أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى برنامجًا تدريبياً متخصصًا بعنوان "إعداد مدربي تأهيل المقبلين على الزواج" ابتداءً من السبت 5 فبراير 2022م، وذلك في إطار حرصِ الأزهر الشريف وإمامهِ الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى الحفاظ على تماسك المجتمع، ودعم استقرار الأسرة المصرية، والحد من ظاهرة الطلاق.

وأكد الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، بأنَّ هذا البرنامج يستهدف العمل على إعداد وتأهيل مدربين متميزين من الوعاظ والواعظات بالأزهر الشريف، وإكسابهم مجموعة من المعارف والمفاهيم المرتبطة بالعلاقات الزوجية والبناء الأسري، للسعي إلى تأهيل الشباب لمرحلة الزواج وكيفية تكوين أسرة ناجحة وتربية الأبناء تربية سوية، ودعمهم بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية مستقرة، وخلق أجيال عصرية من الأسر الواعية التي تحقق التوازن المادي والعاطفي في الحياة، وإطلاع المقبلين على الزواج على طبيعة العلاقة الجنسية من منظور شرعي ونفسي وطبي، والمساهمة في تقليل نسب الانفصال والطلاق بين الزوجين.

وأضاف رئيس أكاديمية الأزهر بأنَّ البرنامج يشتمل على مجموعة من المحاور تتمثل في المحور الشرعي والقانوني، والمحور النفسي والاجتماعي، والمحور الطبي والصحيّ والمحور الوعظي والدعويّ، وأنه قد تم اعتماد آلية "التدريب والتعلم عن بعد" (on line)، من خلال إنشاء عدد من الفصول والمجموعات الافتراضية، وعقد عدد من «الورش التدريبية» الافتراضية، من خلال الجمع بين نوعي التدريب عن بعد المتزامن وغير المتزامن، وذلك حرصاً على سلامة المشاركين في البرنامج التدريبي، في ظل جائحة كورونا.