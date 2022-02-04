أخبار مصر.. التنمية المحلية: لا زيادة بأجرة النقل والسرفيس بعد تحريك سعر البنزين

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار.

وأضاف قاسم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الوزارة وجهت المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة سائقى السرفيس والنقل الجماعى مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً، وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما شددت الوزارة على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير، موجها غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يشارك فى حفل افتتاح دورة الألعاب الشتوية الـ24 بالعاصمة بكين

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في العاصمة الصينية بكين، وذلك إلى جانب الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمى الضخم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى الصين يتضمن أيضاً عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

توقف الصيد فى البحر المتوسط تزامنا مع سوء الأحوال الجوية.. صور

توقفت حركة الصيد فى البحر المتوسط واحتجاز المراكب بميناء بورسعيد فى المرفأ الخاص بالميناء حفاظاً على أرواح الصيادين من المخاطر التى قد يتعرضون لها تزامناً مع سوء الأحوال الجوية التى تتعرض البلاد.

ومن جانبها رصدت كاميرا اليوم السابع من على مشارف غاطس المجرى الملاحى بقناة السويس توقف مراكب الصيد وكافة الأنشطة الملاحية، بسبب سرعة الرياح الشديدة وموجة الطقس البارد الذى يصل إلى حد الصقيع وارتفاع الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضا نسبيا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أمطار وشبورة.. الصغرى بالقاهرة 10 درجات وسانت كاترين 3 تحت الصفر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت ، ارتفاع نسبى فى درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى ، والسواحل الشمالية الغربية ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 7 درجات والصغرى _3 .

أسعار الذهب اليوم ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 بـ 795 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة بقيمة 3 جنيهات، وذلك بعد عدة تغيرات شهدتها الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 795 جنيها للجرام، في ظل توقعات بحركة مستمرة فى الذهب خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل 908.5 جنيهات.

عيار 21 سجل 795 جنيها.

عيار 18 سجل 681.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6360 جنيها.

وتحرك سعر أونصة الذهب من 1804 دولار إلي 1812 دولار، في حين يتجه مؤشر الذهب في البورصات العالمية إلي الصعود فقد نشهد بعض التغيرات في الأسعار طوال فترة التداول.