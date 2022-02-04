أبناء دمياط على ممشى النيل برأس البر فى أول أيام اجازة نصف العام.. لايف وصور

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "بث مباشر.. أبناء دمياط على ممشى النيل برأس البر فى أول أيام اجازة نصف العام"، حيث توافدت إعداد من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة على شارع النيل برأس البر وكذلك منطقة اللسان هى منطقة التقاء البحر بالنهر التنزه والاستمتاع فى أول يوم من إجازة نصف العام الدراسى.

وشهدت مدن محافظة دمياط حالة استقرار نسبى فى الطقس اليوم الجمعة حيث ظهرا الشمس ساطعة والسماء بلاغيوم وتحسن فى درجات الحرارة على مدار اليوم وسجلت درجات الحرارة 15 درجة على اغلب المدن.



الاهالى