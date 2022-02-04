اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 فبراير 2022 10:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أبناء دمياط على ممشى النيل برأس البر فى أول أيام اجازة نصف العام.. لايف وصور

الجمعة، 04 فبراير 2022 04:41 م
أبناء دمياط على ممشى النيل برأس البر فى أول أيام اجازة نصف العام.. لايف وصور
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "بث مباشر.. أبناء دمياط على ممشى النيل برأس البر فى أول أيام اجازة نصف العام"، حيث توافدت إعداد من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة على شارع النيل برأس البر وكذلك منطقة اللسان هى منطقة التقاء البحر بالنهر التنزه والاستمتاع فى أول يوم من إجازة نصف العام الدراسى.

وشهدت مدن محافظة دمياط حالة استقرار نسبى فى الطقس اليوم الجمعة حيث ظهرا الشمس ساطعة والسماء بلاغيوم وتحسن فى درجات الحرارة على مدار اليوم وسجلت درجات الحرارة 15 درجة على اغلب المدن.

 

 

الاهالى
الاهالى

 

الطقس
الطقس

 


دمياط

اخبار دمياط

راس البر

اجازة نصف العام

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة