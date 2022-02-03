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9 معلومات عن علاقة أم كلثوم بقراء القرآن.. استشارت مصطفى إسماعيل فى بعض ألحانها

الخميس، 03 فبراير 2022 04:01 م
9 معلومات عن علاقة أم كلثوم بقراء القرآن.. استشارت مصطفى إسماعيل فى بعض ألحانها أم كلثوم والنقشبندى
كتب على عبد الرحمن

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تمر اليوم الخميس الذكرى الـ 47 لوفاة كوكب الشرق وسيدة الغناء العربى أم كلثوم، والتى توفيت في مثل هذا اليوم 3 فبراير عام 1975م، عن عمر يناهز 76 عاماً، وشُيع جثمانها من مسجد عمر مكرم، في جنازةٍ مهيبة.
 
"اليوم السابع" يرصد في السطور التالية 9 معلومات عن علاقة كوكب الشرق أم كلثوم بقراء القرآن الكريم الذين جمعتهم بها صداقة قوية: 
 
1. المبتهل الشيخ سيد النقشبندي قلد أغانيها واستضافها في منزله بطنطا 
2. كانت كوكب الشرق على علاقة وطيدة بالشيخ محمد رفعت، انقطعت العلاقة بينهما قبل وفاته بفترة قصيرة.
3. غضبت أم كلثوم من الشيخ محمد رفعت بسبب وشاية موظف بالإذاعة زعم أن الشيخ رفعت طلب أن يحصل على 3 أضعاف أجرها وتبين كذبه بعد ذلك.
4. الشيخ مصطفى إسماعيل أحد أبرز أصدقاء كوكب الشرق من خارج الوسط الفني والغنائي.
5. حكى الشيخ مصطفى إسماعيل عنها قائلاً:"كانت الست لما تشوفنى تقولى يا شيخنا أو يا استاذنا أنا بنبسط منك جدا".
6. طلبت أم كلثوم من الشيخ مصطفى إسماعيل حضور بروفة أغنيتها وسألته عن رأيه في ألحانها.
7. قال عنها الشيخ عبد الباسط عبد الصمد: "أنا أحب كل صوت جميل، والصوت الجميل بزيادة، أسمعه من سيدة الغناء، كوكب الشرق والغرب، صوت أم كلثوم".
8. الشيخ محمد صديق المنشاوى، وصف أم كلثوم قائلاً: "إن في صوتها قوة رقيقة ونغمًا موسيقيًا".
9. الشيخ محمد محمود الطبلاوى نقيب القراء السابق قال عنها:" "هو فى حد ميحبش الست"؟.
 
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