50 عاما على إنشاء جامعة المنصورة كمؤسسة مصرية تعليمية وطنية

الدقهلية- مرام محمد

تحتفل جامعة المنصورة على مدار عام دراسى باليوبيل الذهبى لها ومرور 50 عامًا على إنشائها كمؤسسة مصرية تعليمية وطنية متميزة، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، هذا ويخلد تاريخ التميز لهذه الجامعة منذ إنشائها عام 1972، كسادس الجامعات المصرية من حيث النشأة، أنها تتبوء مكانة بحثية وتعليمية رفيعة بين الجامعات العالمية، فضلاً عن بصاماتها المعاصرة فى مجالات التحول الرقمى والطب.

وتخرج الجامعة عن الكلاسيكية فى تنظيم هذا الحدث كنقطة تميز فى تاريخها، بما لا يقتصر فى كونه احتفالاً فى حد ذاته بل يمتد فى كونه نقطة انطلاق استراتيجي لأحداث وفاعليات تعلن جامعة المنصورة فيها أنها جامعة وطنية متميزة من الجيل الرابع فى عصر الجمهورية الجديدة.

وتقوم فلسفة اليوبيل على إبراز عراقة جامعة المنصورة وما لديها من تاريخ وضاء، مرورًا بحاضرها المتميز وسمعتها العلمية والمجتمعية المرموقة ومدى مساهمتها فى صناعة العلم والمعرفة من خلال إمتزاج أدوارها التعليمية والبحثية والإجتماعية الذى يفرض إستشراف مستقبل واعد، كما توجه الجامعة طاقتها البشرية والمادية خلال يوبيلها الذهبي إلى دعم أهداف التنمية المستدامة بشكل الخاص معتمده على توجهات الجمهورية الحديثة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الخمس سنوات الماضية.

ويتضمن فاعليات اليوبيل عقد مؤتمرات قمية وقومية وتدشين إستراتيجيات تعليمية وبحثية وخدمية ضمن متطلبات دعم وتعزيز المفهوم المعاصر للجمهورية الجديدة – هذا بواقع ما يقرب عن 20 حدثا قوميا تنظمه الإدارة القطاعات الرئيسة للجامعة، وأكثر من 70 فاعلية موزعة على الكليات المختلفة للجامعة؛ حيث تقوم إحتفالات اليوبيل على دعم 5 محاور رئيسة، وهى:

1- محور المسؤولية الاجتماعية (جامعة مسؤولة إجتماعيًا).

2- محور البحث العلمى والابتكار (جامعة رائدة بحثيًا).

3- محور التعليم والأنشطة الطلابية (جامعة متميزة تعليميًا).

4- محور أنشطة التحول الرقمى (جامعة من الجيل الرابع).

5- محور ريادة الأعمال والأنشطة الابتكارية (جامعة داعمة اقتصاديًا).

ويشارك فى فعاليات اليوبيل كافة القطاعات الرئيسة بالجامعة ومنسوبي الجامعة فى الداخل والخارج على مستوى الطلاب والباحثين والخريجين بالإضافة إلى المستفيدين من خدمات الجامعة. أيضًا، يشارك فى أحداث اليوبيل وفاعلياته الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية والهيئات الدولية ذات الصلة بالبحث العلمى والتعليم الجامعى؛ فضلًا عن الوزارات والهيئات المصرية الوطنية.

هذا ويُعقد ضمن فعاليات اليوبيل إعلان إستراتيجية التميز للمسؤولية الإجتماعية للجامعة ضمن مشاركة الجامعة المنتظمة فى دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ فضلًا عن مشاركة الدولة المصرية ضمن إستراتيجياتها فى ربط الجامعة بمنظمات المجتمع المدنى والهيئات العاملة إجتماعيًا فى الوطن، وخصوصًا عقب إعلان عام 2022م هو كعام لمنظمات المجتمع المدنى.

وعلى جانب دعم البيئة تسعى الجامعة إلى عقد مؤتمر علمى على مستوى راقى لبحث قضايا التغير المناخي ورفع توصياتها إلى القمة العالمية للتغير المناخى كجانب من أنشطتها؛ هذا بالإضافة إلى تنظيم أسبوع التوعية البيئى على مستوى الجامعة وبعض المناطق المستهدفة بالمحافظة بهدف نشر ثقافة صداقة البيئة.

وعلى مستوى الأحداث الداعمة للبحوث والإبتكارات كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة تسعى الجامع للتركيز على رفع معدل تصنيف الجامعة بين الجامعات المناظرة ضمن إستراتيجة تدويل الجامعة وتنظيم فاعليات للإستفادة القصوى من خبرات المبتعثين بالخارج وتعزيز ثقافة دعم الإبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة.

ويركز اليوبيل على تعزيز المبادرة الرئاسية " إدرس فى مصر "، حيث تركز الجامعة فى هذا العام على تنظيم مجموعة من الفعاليات بالتعاون مع الإدارة المركزية للوافدين بهدف التركيز على نقاط تميز الجامعات المصرية بشكل عام وجامعة المنصورة بشكل خاص كمركز ثقافى متكامل للطلاب الوافدين وبالأخص العرب والأفارقة.

وفى مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمى، تقدم الجامعة المهرجان الرقمى للطلاب لإكتشاف المواهب، ويتحدد الهدف العام من المهرجان فى التوسع فى مجالات المشاركة الرقمية ومخاطبة قضايا الإبتكار الإجتماعى فضلاً عن إكتشاف كافة المواهب من خلال منصة إلكترونية معدة لذلك.

وتقوم إدارة أنشطة اليوبيل على مشاركة نخبة من الشباب المصرى المميز الممثل فى السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مع التأكيد على مشاركة المرأة وذوى الهمم فى إدارة أحداث اليوبيل. وتمثل مشاركة الطلاب حجر الزاوية فى أحداث اليوبيل وذلك إيمانًا بأهمية الترويج والإعلان لأهداف التنمية المستدامة لهذه الفئة.

وتؤكد الجامعة إيمانها الكامل ودعمها المستمر لسياسة الجمهورية الجديدة ودعم أهداف التنمية المستدامة كجزء أصيل من جوانب التنمية الشاملة لمكانته الكبرى فى صناعة العلم والمعرفة.