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14 فبراير عقد مؤتمر المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية

الخميس، 03 فبراير 2022 02:48 م
14 فبراير عقد مؤتمر المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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يتوجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بكل الشكر والتقدير للدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لرعاية مؤتمر المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي ، الذي تستضيفه وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة يوم 14 فبراير الجارى. 
 
وفى سياق متصل تستعد وزارة الأوقاف لإطلاق المؤتمر الدولى الذى ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ 32 ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الفترة من 12 إلى 13 فبراير المقبل، حيث تكثف الوزارة الآن عقد الاجتماعات الخاصة بالتحضير للمؤتمر داخل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية واختيار الأبحاث المشاركة. 
 
وأكدت وزارة الأوقاف، أنه تم توجيه الدعوة لعدد من الدول للمشاركة في المؤتمر الذى ينطلق هذا العام تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، حيث من المقرر أن يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء والمفتين والعلماء والمفكرين والكتاب من مختلف دول العالم.
 
كشفت مصادر بوزارة الأوقاف، لـ "اليوم السابع"، أن من أبرز الدول المتوقع مشاركتها في المؤتمر الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية كازاخستان، ماليزيا، مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بوركينا فاسو، جمهورية تشاد، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية تنزانيا الاتحادية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية الكاميرون".

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