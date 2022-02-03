وزير دفاع لبنان: منحه مليونى ليرة شهريا للعسكريين بالخدمة ومليون للمتقاعدين

بيروت /أ ش أ/

قال وزير الدفاع اللبنانى العميد موريس سليم، إن مجلس الوزراء قرر إعطاء العسكريين فى الخدمة الفعلية منحة كل شهر على ألا تقل هذه المساهمة الإجتماعية عن مليونى ليرة لكل فرد، أما بالنسبة الى المتقاعدين فيتم إعطاؤهم راتبا أساسيا فى الشهر على الا يقل عن مليون ليرة، وذلك فى مشروع الموازنة العامة للدولة التى نقاشها المجلس على مدار الأيام الماضية.

جاء ذلك فى تصريحات له عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم والذى أقر بشكل مبدئى مواد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الحالى وخصوصا ما يتعلق بالدولار الجمركى والمنحة الخاصة بالعاملين فى القطاع العام بما فى ذلك العسكريين.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء اليوم جاء بعد نقاش مستفيض من جميع الجوانب لكى تكون هناك عدالة فى كل القطاعات وعلى كافة المستويات.

ووافق مجلس الوزراء اليوم على المادة الخاصة بإعطاء العاملين فى القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحددت براتب شهر على ألا تقل عن مليونى ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهريا.