اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 فبراير 2022 08:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية تونس يبحث دعم ترشح بلاده لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى

الخميس، 03 فبراير 2022 08:28 ص
وزير خارجية تونس يبحث دعم ترشح بلاده لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى
تونس (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى مع عدد من نظرائه الأفارقة -المشاركين فى أعمال الدورة 40 للمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى، المنعقدة حاليًا بأديس أبابا- محادثات بشأن حشد الدعم لترشح تونس لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى.

وذكرت وزارة الخارجية أن اللقاءات شملت كلًا من وزراء خارجية ناميبيا وتنزانيا وأوغندا وجنوب أفريقيا وزامبيا والكاميرون وجيبوتي والنيجر وموريتانيا وجزر القمر والجزائر وزيمبابوي وتشاد وليبيا.

وأكد الجرندي على الدور الذي تعتزم تونس الاضطلاع به ضمن هذا الجهاز الأفريقي المهم وذلك استمرارًا لما بذلته من جهود في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي من دفاع عن القضايا الأفريقية وإعلاء صوت القارة.

وأضافت الوزارة أن وزراء الخارجية عبروا عن مساندتهم لترشح تونس لهذا الجهاز الحيوي وثقتهم التامة في الإضافة النوعية التي ستقدمها عضوية تونس فيه وقدرتها على المساهمة البناءة على تقديم الحلول المناسبة للقضايا المطروحة على المجلس.

 


تونس

الخارجيه التونسيه

اخبار تونس

مجلس السلم والامن الافريقى

الاتحاد الافريقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة