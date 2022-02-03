اليوم السابع
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الخميس، 03 فبراير 2022 10:00 م
أكرم القصاص
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وزير الرياضة يتوجه إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطني فى نصف نهائي البطولة الإفريقية

الخميس، 03 فبراير 2022 08:11 م
وزير الرياضة يتوجه إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطني فى نصف نهائي البطولة الإفريقية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

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فى ضوء حرصه على مؤازرة ومساندة المنتخبات الوطنية المشاركة فى مختلف البطولات، يتوجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلى العاصمة الكاميرونية "ياوندي" اليوم الخميس؛ لحضور مباراة المنتخب المصرى أمام نظيره الكاميرونى ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها الكاميرون.

تنطلق المباراة فى التاسعة مساء اليوم فى نصف نهائي البطولة الإفريقية، عقب تأهل المنتخب الوطنى للمربع الذهبى بعد الفوز على المغرب، وتأهل الكاميرون على حساب منتخب جامبيا.

أكد وزير الرياضة ترقب الجماهير المصرية لمباراة اليوم، ومؤازرتهم للاعبين لاستمرار تقديم الأداء المميز، والفوز فى المباراة، والتأهل إلى نهائى البطولة وتحقيق اللقب الإفريقى الغائب منذ عام 2010م.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للاعبى للمنتخب والجهاز الفنى بأن يكون التوفيق حليفهم فى مباراة اليوم، وتقديم مباراة قوية تؤكد مكانة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الافريقية، وإسعاد الجماهير المصرية .

ويلتقى وزير الشباب والرياضة عقب وصوله للكاميرون مع نظيره الكاميرونى لبحث التعاون المشترك بحضور السفير مدحت المليجى سفير مصر بالكاميرون، علاوة على لقاء رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبى.


اشرف صبحي

وزير الرياضة الكاميرون

منتخب الوطني البطولة الإفريقية

أمم أفريقيا

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