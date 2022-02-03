وزير الدفاع التونسى يؤكد ضرورة الارتقاء بالمؤسسة العسكرية لمواكبة التطورات

تونس /أ ش أ/

أكد وزير الدفاع التونسى عماد ممّيش، ضرورة العمل والمثابرة على الارتقاء بالمؤسسة العسكرية لمواكبة التطورات فى هذا المجال، ورفع قدرات العسكريين من الجانبين المعنوى والمهني.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية - فى بيان اليوم الخميس، - أن مميش قام بزيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بحلق الوادى (الضاحية الشمالية للعاصمة)، واطلع على مهام الهياكل العسكرية المتواجدة بالقاعدة واستمع إلى عرض حول مهام القاعدة.

وأضاف البيان أن وزير الدفاع التونسى استمع إلى عرض آخر حول المصلحة الوطنية لخفر السواحل، تم خلاله التطرق إلى مهامها المتعلقة بإنفاذ القانون بالبحر، والمساهمة فى مهام الصالح العام، إضافة إلى عرض حول مهام مصلحة المنارات والعلامات البحرية ودورها الريادى على المستوى الوطنى فيما يتعلق بالتأشير البحرى وتمثيلها لتونس فى المجال على المستوى الدولي.