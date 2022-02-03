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وزير الخارجية الأمريكى: مقتل زعيم داعش فى سوريا ضربة كبيرة للتنظيم الإرهابى

الخميس، 03 فبراير 2022 11:36 م
وزير الخارجية الأمريكى: مقتل زعيم داعش فى سوريا ضربة كبيرة للتنظيم الإرهابى بلينكن
كتب محمد جمال

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أعلن وزير الخارجية الأمريكى انتوني بلينكن أن مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي في غارة عسكرية شمال غرب سوريا، يشكل ضربة كبيرة للتنظيم الإرهابى.
 
وأكد بلينكن- في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس - أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف الدولي سيواصلون الآن جهودهم الرامية لدحر داعش.
 
وأفاد بأن هذه العملية كانت جزءًا من مهمة أكبر لأعضاء التحالف الدولي للتصدي لمحاولات داعش للسيطرة على الأراضي في العراق وسوريا وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة لمنع التنظيم من إعادة ترتيب صفوفه.
 
وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن أولت خلال تلك العملية عناية فائقة لحماية أرواح الأبرياء ومنع وقوع إصابات بين المدنيين، فيما كشف داعش مرة أخرى عن استخفافه بالحياة البشرية، بما في ذلك حياة النساء والأطفال، عندما اختار الهاشمي تفجير نفسه ما أدى لمقتله ومقتل أفراد عائلته.
 
وأشاد بلينكن بشجاعة أعضاء الخدمة والمتخصصين في الأمن القومي الأمريكي الذين تولوا هذه المهمة بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد شهور من التخطيط الدقيق.

داعش

سوريا

القرشى

زعيم تنظيم داعش

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