اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 فبراير 2022 08:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير الإعلام اليمنى يحذر من إطلاق الحوثى عمليات تجنيد إجبارى للمدنيين

الخميس، 03 فبراير 2022 07:10 ص
وزير الإعلام اليمنى يحذر من إطلاق الحوثى عمليات تجنيد إجبارى للمدنيين معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى
عدن أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني، من إطلاق ميليشيا الحوثى عمليات تجنيد إجبارى واسعة للمدنيين فى العاصمة المختطفة صنعاء وباقى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

 

وقال الإريانى - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن ميليشيا الحوثى أجبرت المدنيين على التجنيد فى العاصمة صنعاء للزج بهم فى جبهات القتال فى مخالفة وانتهاك خطير للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، مشيرا إلى لجوء ميليشيا الحوثى إلى عمليات التجنيد يهدف لتعويض الخسائر البشرية التى تعرضت لها فى جبهات القتال بمحافظة مأرب وغيرها من الجبهات، وبما يؤكد على مضيها فى نهج التصعيد السياسى والعسكرى ورفض كل دعوات التهدئة تنفيذا للإملاءات الإيرانية.

 

‏وطالب الإرياني، المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممى والأمريكى بإدانة تجنيد ميليشيا الحوثى الإجبارى للمواطنين، باعتبارها عمليات قتل منظم للمدنيين، والضغط لوقفها، والعمل على تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها فى المحاكم الدولية.

 


وزير الإعلام اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

الحوثيين

تجنيد إجبارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة