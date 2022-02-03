وزير الإعلام اليمنى يحذر من إطلاق الحوثى عمليات تجنيد إجبارى للمدنيين

عدن أ ش أ

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني، من إطلاق ميليشيا الحوثى عمليات تجنيد إجبارى واسعة للمدنيين فى العاصمة المختطفة صنعاء وباقى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال الإريانى - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن ميليشيا الحوثى أجبرت المدنيين على التجنيد فى العاصمة صنعاء للزج بهم فى جبهات القتال فى مخالفة وانتهاك خطير للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، مشيرا إلى لجوء ميليشيا الحوثى إلى عمليات التجنيد يهدف لتعويض الخسائر البشرية التى تعرضت لها فى جبهات القتال بمحافظة مأرب وغيرها من الجبهات، وبما يؤكد على مضيها فى نهج التصعيد السياسى والعسكرى ورفض كل دعوات التهدئة تنفيذا للإملاءات الإيرانية.

‏وطالب الإرياني، المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممى والأمريكى بإدانة تجنيد ميليشيا الحوثى الإجبارى للمواطنين، باعتبارها عمليات قتل منظم للمدنيين، والضغط لوقفها، والعمل على تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها فى المحاكم الدولية.