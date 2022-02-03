وزيرة التضامن تشهد حفل افتتاح المنصورية بأسوان بعد إعادة إعمار المنازل.. لايف

أسوان – عبد الله صلاح

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الخميس، من حفل افتتاح قرية المنصورية بمركز دراو في محافظة أسوان بعد إعادة إعمار المنازل، وتسليم مشروعات تنموية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وبعثت وزيرة التضامن الاجتماعي، رسالة طمأنة للصيادين من العمالة غير المنتظمة بضرورة التأمين على أنفسهم، على أن تقدم المساعدة لهم في كل ما يحتاجونه بهذا الشأن.

وأوضحت نيفين القباج، أن حياة كريمة تعتمد في الأساس على المشاركة والتعاون بين جميع فئات المجتمع التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها للخروج بأفضل صورة للمواطن المصري.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن قطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وصل إلى قرية المنصورية في محافظة أسوان، وتم تطوير جميع الخدمات الصحية والعقارية والبنية التحتية والمدارس والمؤسسات والمنازل وغيرها، وذلك بعد زيارتين للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمحافظة.