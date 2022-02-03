والدة الضحية كشفت الحادث.. كواليس مصرع زوجين بسبب تسرب الغاز ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مصرع زوجين نتيجة تعرضهما لاختناق بسبب تسرب الغاز في بولاق الدكرور، حيث تبين أن الزوجين يقيمان بمفردهما بالشقة، وتعرضا لاختناق بسبب الغاز ما أسفر عن مصرعهما.

وتوصلت التحريات إلى أن والدة الزوجة التي تقيم بشقة في ذات العقار، اتصلت عليها ولم تتلقى ردا منها، فصعدت للاطمئنان عليها، وعثرت على جثة ابنتها وزوجها، فاستغاثت بالجيران، وتم إبلاغ قسم الشرطة، وتبين أن تسرب الغاز وراء تعرضهما لاختناق ومصرعهما.

ولقى زوجين مصرعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، نتيجة تسرب غاز داخل شقتهما ببولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع زوجين داخل شقتهما في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب وزوجته لقيا مصرعهما نتيجة تعرضهما لاختناق بسبب تسرب الغاز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.