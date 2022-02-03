اليوم السابع
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نقابة الزراعيين: إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الأسبوع المقبل

الخميس، 03 فبراير 2022 08:00 ص
نقابة الزراعيين: إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الأسبوع المقبل الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور سيد خليفة، النقيب العام للزراعيين، إنه من المقرر أن تعلن اللجنة المُشرفة على انتخابات النقابة والنقابات الفرعية بالمحافظات النتائج الرسمية للانتخابات، خلال الأسبوع المقبل، عقب وصول كل استمارات ونتائج التصويت بالنقابات الفرعية، مشيرا إلى أن الانتخابات شهدت ترشح عدد كبير قُدر بنحو 2000 مرشح، لافتا إلى ضرورة مراجعة اللجنة للنتائج على مستوى الجمهورية قبل إعلانها.
 
وأوضح خليفة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المؤشرات الأولية لعمليات حصر أصوات الناخبين، أوضحت حسم مقعد النقيب العام لصالحه، ومقعد الوكيل الأول تم حسمه أيضا للدكتور حسن الفولى المدير التنفيذى لهيئة الإصلاح الزراعى، فيما مازال مقعد الوكيل الثانى للنقابة لم يحسم بعد، إلا أن المؤشرات تؤكد انحصاره بين المهندس رجب إبراهيم، والمهندس رائف تمراز، لافتا إلى وجود 17 مرشحا على مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية على مستوى الجمهورية، لم تحسم نتائجهم بعد.
 
وأشار نقيب الزراعيين إلى أن إجمالى المقاعد التى تم إجراء الانتخابات عليها بالنقابة العامة 36 مقعدا، وستتضمن النتائج النهائية أسماء الـ36 عضوا الفائزين بالانتخابات، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان النتائج الرسمية خلال مؤتمر صحفى للجنة المشرفة على الانتخابات.
 
وكانت قد أجريت انتخابات نقابة الزراعيين، على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائى كامل من بداية الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان نتائج الانتخابات، لضمان النزاهة والشفافية فى العملية الانتخابية، وطالبت النقابة كافة الأعضاء بالمشاركة الفاعلة فى هذه الانتخابات لاختيار من يمثلهم للدفاع عن حقوقهم، وذلك بعد فتح باب الترشح للانتخابات على جميع المستويات السبت 20 نوفمبر حتى يوم الخميس 25 نوفمبر 2021، بمقر النقابة العامة بالقاهرة وبجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات.

نقابة الزراعيين

انتخابات الزراعيين

نقيب الزراعيين

نتائج انتخابات نقابة الزراعيين

سيد خليفة

الفائزين بانتخابات نقابة الزراعيين

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