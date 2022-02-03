ميناء السخنة يستقبل سفينة رورو بحمولة 2078 سيارة

كتب مدحت عادل

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء السخنة التابع لها سفينة الرورو Salvia Ace على رصيف الحوض الثانى بالميناء، يابانية الجنسية تحمل عدد 2078 سيارة سوزوكي بحمولة كلية تصل إلى 42 ألف طن، حيث غادرت السفينة التي يبلغ طولها 186 متر وعرض 28,2 متر، بغاطس 8,85 متر، الميناء فور الانتهاء من أعمال المناولة الخاصة بها خلال يوم واحد فقط، متجهة إلى سريلانكا لاستكمال رحلتها التي بدأت من جيبوتي.

وأضاف البيان أن ميناء السخنة يشهد أعمال تطوير جارية لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر ،وبالتوازي مع هذه الأعمال تشهد الميناء معدلات مرتفعة في الأداء فضلاً عن حركة التداول والأعمال على الأرصفة المستمر نشاطها بشكل ملحوظ، حيث استقبلت الميناء أول سفينة رورو في أواخر ديسمبر الماضي بحمولة 617 سيارة، وهي أول سفينة من نوعها تدخل ميناء السخنة.

الجدير بالذكر أن الأعمال الجارية بالميناء تبلغ تكلفتها الاستثمارية 20 مليار جنيه، حيث يتم تنفيذ 4 أحواض جديدة بجانب الأحواض القديمة (2،1) جديدة و18 كم أرصفة بحرية جديدة بغاطس 18 مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون م2) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة بمرسى مطروح بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريبًا ليربط بين الأرصفة والميناء بالإضافة الى إنشاء حاجز أمواج بطول 1050م، ويجري إنشاء الأحواض بأرصفة ذات أنشطة متنوعة تحتوي: (محطات للحاويات، ومحطة صب سائل، وأخرى للفحم، ومحطات بضائع عامة، ومحطة للبضائع الكيماوية، ومحطة دحرجة سيارات، ومحطة متعددة الأغراض).