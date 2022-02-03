مياه أسيوط تتابع أعمال مد وتدعيم شبكات المياه بقرى "حياة كريمة"

كتب أحمد حسن

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إجتماعاً لمناقشة أعمال مد وتدعيم شبكات المياه وتنفيذ الوصلات المنزلية بالمناطق المحرومة بعدد 7 مراكز ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وناقش المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط والوادى الجديد مع مهندسي الشركة ومسئولي التنفيذ الذاتى ومديرى المناطق أعمال المد والتدعيم لشبكات المياه بالمناطق المحرومة بعدد (7) مراكز على مستوى محافظة أسيوط تمثلت في (منفلوط – أبوتيج – أبنوب – صدفا – ديروط – ساحل سليم – الفتح).

ولفت "درة " أن المبادرة الرئاسية اتجهت لتنفيذ 500 كم شبكات مياه تقريبا ضمن أعمال المد والتدعيم بالمناطق المحرومة بمستهدف حياة كريمة وتنفيذ عدد 30 ألف وصلة منزلية، لتغطية إحتياجات المواطنين بمختلف المناطق، وجميع المشروعات تسير بخطى ثابتة من خلال المتابعة المستمرة سواء بالمرور الميداني، أو من خلال الاجتماع الاسبوعي الذي يتم عقده لمتابعة معدلات التنفيذ والتى تنسجم مع معايير الجودة والكفاءة المنبثقة من الجدول الزمني المحدد.

وشدد على ضرورة تذليل كافة العقبات التى تحول دون الإلتزام بالجدول الزمني والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والاعتماد على تحليل المشكلات بطرق علمية و حديثة متبعة بنظم التخطيط والتحليل الهيدروليكى والعمل على قدم وساق لتحقيق الأهداف المنشودة التى ترمى إليها شروق شمس التنمية الشاملة فى القرية الريفية .