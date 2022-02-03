مقتل داعشيين اثنين فى طلعات جوية للجيش العراقى شمال بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، عن مقتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابى فى ضربات جوية للجيش بمحافظة صلاح الدين الواقعة شمال العاصمة بغداد.
وقال رسول ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن " القوات الجوية، نفذت طلعات مميزة عبر طائرات (السيزنا كرفان) لإسناد القوات البرية المنفذة لواجب بحث وتفتيش وملاحقة عصابات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة (مطيبيجة) في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد".
وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن قتل عنصرين (قناصين) من عصابات داعش الإرهابية حاولا استهداف القوات الأمنية أثناء القيام بواجبها وفرض سلطة القانون في محافظة صلاح الدين".
من جانب أخر أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الخميس، بمقتل أحد الضباط فى هجوم مسلح بمحافظة ميسان الواقعة جنوب شرق العاصمة بغداد.
ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي قوله إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية يدعى حسام العلياوي شقيق الشهيد وسام العلياوي في وسط مدينة العمارة في ميسان الواقعة شرق البلاد، مما أسفر عن مقتله في الحال".
وأضاف المصدرـ الذي رفض الكشف عن هويته ـ أن "قوة أمنية وصلت لمكان وقوع هذا الحادث ونفذت عملية تفتيش واسعة، وذلك بحثا عن المنفذين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقهم.
ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأمنية عملياتها العسكرية لتطهير وملاحقة فلول عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين، والتي تشهد بين الحين والآخر خروقات أمنية.
وتتزامن تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لـ "داعش" على النقاط الأمنية والمناطق.
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