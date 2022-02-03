مساعدات وزارة التضامن إلى لبنان.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري كلا من جمعية الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني لتجهيز وإرسال مساعدات إغاثية إلي لبنان بشكل عاجل.

اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا عن المساعدات التي قدمتها وزارة التضامن الى دولة لبنان

إرسال 100 طن من المواد الإغاثية والغذائية (بطاطين/ مراتب/ مواد غذائية).

250 طن مواد طبية من المستهلكات والمستلزمات الطبية (كمامات/ أدوية).

معونات تم تقديمها من جهات حكومية أخرى.

يأتى ذلك اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية في إذكاء الروح العربية وضرورة تقديم كل الدعم للدول الشقيقة خاصة في وقت الأزمات والمحن، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إرسال مساعدات عاجلة مقدمة لدولة لبنان الشقيق لمواجهة التداعيات الأخيرة التي تشهدها الدولة في الآونة الأخيرة.