مسئول عراقى: استضافة مؤتمر (الفاو) يؤكد عودة العراق لوضعه العربى والإقليمى

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أكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى حيدر مجيد، أن انعقاد المؤتمر الدولى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فى بغداد، منتصف الأسبوع المقبل، يؤكد عودة العراق لوضعه العربى والإقليمى والدولي، مشيرا إلى أن الاجتماع سيكون ضمن الدورة 36 للمنظمة وستحضره أكثر من 30 دولة على مستوى وزارى ومن بينها دول عربية.

وأوضح حيدر - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه سيتم مناقشة ملفات هامة للعراق تخص أولاً الغذاء وثانيا الزراعة وملف المياه، وسيفتح أفاق التعاون والمناقشة مع الدول، لافتا إلى أن ضمن الخطة التى وضعتها وزارتا الزراعة والموارد المائية للمؤتمر سيكون هناك نقاش لموضوع حصص العراق المائية وستفتح نقاشات جانبية بهذا الشأن خاصة ما يتعلق بالمشاكل العالقة فى ملف المياه.

وقال إن وصول الأمين العام المساعد للمنظمة هدفه مناقشة الاستعدادت وجدول الأعمال، والملفات لن تخص العراق فقط، بل جميع الدول الحاضرة.