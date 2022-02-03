اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مرسوم رئاسى تونسى بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعى مع سويسرا

الخميس، 03 فبراير 2022 01:35 م
مرسوم رئاسى تونسى بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعى مع سويسرا الرئيس التونسى قيس سعيد
أ.ش.أ

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نشرت الجريدة الرسمية التونسية مرسوما رئاسيا بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي مع سويسرا، ما يتيح للمنخرطين في الصناديق الاجتماعية في البلدين حق المساواة في المعاملة بالمثل والانتفاع بنفس الامتيازات في الضمان الاجتماعي.

وذكرت الجريدة الرسمية التونسية، اليوم الخميس، أن الاتفاقية تشمل جميع الفئات المنخرطة في الصناديق الاجتماعية في تونس وسويسرا، وتتيح لهم حق المساواة في المعاملة بالمثل بين الشعبين المقيمين في البلدين والمحافظة على الحقوق المكتسبة.

كما تسمح الاتفاقية للتونسيين المقيمين في سويسرا وكذلك السويسريين المقيمين في تونس بالانتفاع بنفس الامتيازات في الضمان الاجتماعي مثل تحويل مرتبات الشيخوخة والباقين على قيد الحياة والتأمين ضد العجز.

ووقعت الاتفاقية بين تونسية وسويسرا في 25 مارس 2019، بين وزير الشؤون الاجتماعية التونسي آنذاك محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الداخلية السويسري "آلان بيرسيه".

 


تونس

سويسرا

الضمان الاجتماعى

الرئاسة التونسية

قيس سعيد

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