محاولات إنقاذ الطفل ريان من بئر بعمق 60 مترا مستمرة.. فيديو

وكالات

يقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من موقع عمليات إنقاذ الطفل ريان والذى سقط في بئر عميقة وضيقة في إقليم شفشاون بالمغرب.

وتواصل السلطات المغربية جهودها على قدم وساق لإنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، الذى سقط فى بئر بعمق 60 مترا بقرية إغران بالجماعة الترابية تمروت، الواقعة بإقليم شفشاون.

وأفاد مصدر من السلطات المحلية، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن 5 جرافات ثقيلة والعشرات من عناصر الوقاية المدينة والسلطات المحلية والقوات المساعدة ورجال الدرك، بإشراف من السلطات الإقليمية، تخوض جهودا حثيثة منذ صباح أمس الأربعاء لإنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في بئر بعمق يصل إلى 32 مترا.