محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال مشروعات سياحية وتنموية وخدمية بمدينة دهب.. صور

جنوب سيناء - ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، أعمال تنفيذ عدد من المشروعات السياحية والتنموية والخدمية بمدينة دهب في إطار خطة التطوير الشامل للمدينة.

وتفقد المحافظ ترافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، أعمال تطوير ممشى دهب السياحى بتكلفة 36 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، أن أعمال تطوير الممشى تشمل إنشاء نافورة وميادين وأعمال إضاءة، ومظلات، مضيفًا أنه روعى فى التصميم الهوية البصرية لمدينة دهب، وكذا صُمم ليكون متاحا لذوي الهمم.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال الطرق الداخلية بالمدينة بتكلفة 45 مليون جنيه تشمل رفع كفاءة الطرق وتوسعة 3 حارات في كل اتجاه مع ممشي للدراجات ورامبات لذوي الهمم إشراف وتمويل جهاز تعمير سيناء.

وقام المحافظ بوضع حجر أساس منطقة دهب سكوير والتي تشمل اماكن انتظار سيارات، مجموعة برجولات، ومناطق كيدز إريا: ألعاب أطفال، ومساحات خضراء، نافورة راقصة، منطقة مطاعم وكافيهات عالمية ومحلية 84 نقطة تسوق ماركات عالمية ومحلية، هايبر ماركت، مسرح حفلات.

وتفقد المحافظ أيضا الأعمال الإنشائية لمستشفى دهب المركزى بتكلفة حوالي 520 مليون جنيه تشمل كافة التخصصات وغرف العمليات ومحطة مياه ومولدات كهرباء، والتي سيتم الانتهاء منها مارس 2023.

وأدي المحافظ ومرافقوه صلاة الظهر والعصر بمسجد الهدي ووجه بتطوير المسجد ليكون المسجد الرئيسي بالمدينة ومزاراً سياحيا هاما وصرحاً جديداً كمساجد شرم الشيخ وطور سيناء.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومجدي أبو الفتوح نائب رئيس مدينة دهب، والدكتور جبريل فتيح معاون المحافظ، وممثلي الجهاز التنفيذي للمدينة والجهات المنفذة ومشايخ وعواقل دهب.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن أعمال التطوير جرت فيها مراعاة البعد الحضاري والسياحي والبيئي للمدينة بحيث تتحول مدينة دهب إلى واحدة من أفضل الوجهات السياحية في جنوب سيناء.







































