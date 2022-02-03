محافظ المنوفية يوجه بحصر كافة الطرق تمهيداً لإدراجها فى خطة الرصف

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً لمناقشة أخر مستجدات الموقف التنفيذى لخطة رصف الطرق الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة للعام المالى الحالى، وشدد على رفع معدلات التنفيذ وتكثيف الجهود للإنتهاء من كافة الأعمال فى أسرع وقت.

كما وجه بحصر كافة الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة تمهيداً لإدراجها فى خطة الرصف بالخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالى 2022/2023 ، حضر اللقاء نائبة محمد موسى، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد للمحافظة، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، المستشار الهندسى، مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى فرع المنوفية، مدير عام التخطيط والمتابعة بالديوان العام وممثلى عدد من الشركات المنفذة.

وخلال الإجتماع ، تابع محافظ المنوفية نسب تنفيذ أعمال الرصف لكل شركة على حدة للوقوف على حجم الأعمال المنفذة ومعدلات أداء الشركات، مؤكدا على أنه لا يدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان الإنتهاء من الأعمال المقررة وفق للجدول الزمنى المحدد.

و تم إستعراض الموقف التنفيذى لأعمال الرصف لعدد ( 89) طريق بنطاق المحافظة بإجمالى أطوال (162) كم وبتكلفة إجمالية ما يزيد عن (250) مليون جنيه.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ بالشوارع الجارى رصفها بنطاق المحافظة وخاصة مركزى بركة السبع وقويسنا والانتهاء من كافة الأعمال خلال اسبوعين من تاريخه ، كما وجه مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى بضرورة الإنتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها بمحور حضانة الفاروق باعتباره محوراً حيوياً ومدخلاً جديداً لمدينة شبين الكوم مما يساعد على تخفيف الكثافة المرورية .

كما تابع محافظ المنوفية نسب تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لتطوير المناطق الغير مخططة بنطاق حى شرق بشبين الكوم لعدد( 80 ) شارع ومتفرعاتهم بإجمالى تمويل 130 مليون جنيه ، حيث جارى أعمال تكسير الطبقة الأسفلتية وقطع الفرمة لكافة الشوارع بمجموع أطوال (21) كم والتنسيق مع شركات المرافق للإنتهاء من كافة أعمال توصيلات المرافق من ( خطوط المياه ، والغاز الطبيعى، والصرف الصحى ) للبدء فوراً فى أعمال الرصف، وشدد المحافظ على المستشار الهندسى بالمتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة للإنتهاء منها فى أسرع وقت.