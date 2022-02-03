اليوم السابع
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الخميس، 03 فبراير 2022 02:22 ص
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محافظة الجيزة تكرم 120 من حفظة القرآن الكريم اليوم

الخميس، 03 فبراير 2022 02:00 ص
محافظة الجيزة تكرم 120 من حفظة القرآن الكريم اليوم محافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة مسابقة لتكريم حفظة القرآن الكريم والبالغ عددهم 120 متسابقا اليوم الخميس، بمسرح قصر ثقافة الجيزة الكائن بشارع خاتم المرسلين بحى العمرانية.
 
وتكرم المحافظة 120 متسابقا من حفظة القرآن الكريم بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعدد من المسئولين بالمحافظة ووزارة التضامن.
 
يذكر أن محافظ الجيزة سلم منذ شهرين 67 كرسيا كهربائيا وتروسيكل للأسر الأكثر احتياجًا وذوى الهمم والقدرات الخاصة من أبناء محافظة الجيزة للعمل على دعمهم وتسهيل سبل الحياة لهم، وذلك بديوان محافظة الجيزة فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "قادرون باختلاف" لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
وأكد اللواء أحمد راشد أن تسليم المعدات يستهدف تسهيل سبل الحياة لديهم انطلاقا من رؤية الدولة فى ذلك الشأن، مؤكدا أن الدولة تقدم كل الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة.

الجيزة

حفظه القران الكريم

محافظ الجيزة

تكريم حفظه القران الكريم

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