متقدمة لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة: "حققت حلما انتظرته سنين".. فيديو

كتب – أحمد عبد الهادى

قالت نورا حمدي، إحدى المتقدمات للتعيين بمجلس الدولة من دفعة 2021، "مبسوطة جدا بالقرار وكنت منتظرة القرار ده من سنين، وبشكر الرئيس السيسي على اصدار قرار قبول السيدات قاضيات بمجلس الدولة".

وعن إجراءات سحب الملف، قالت نورا: "في تعاون كبير من كل القائمين على سحب الملفات، ورئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين مهتم بالتواجد وسطنا وتسهيل الإجراءات علينا".

مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد فى مجلس الدولة من الجامعات المصرية وترتيبها؛ كالتالى:

- جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة - جامعة حلوان يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير.

- جامعة عين شمس - جامعة الزقازيق - جامعة المنصورة يوم الخميس الموافق 3 فبراير.

- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر فرع دمنهور - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر - جامعة جنوب الوادي، يوم السبت الموافق 5 فبراير.

- جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر فرع طنطا - جامعة الأزهر فرع أسيوط جامعة سوهاج يوم الأحد الموافق 6 فبراير.

- أكاديمية الشرطة - جامعة المنوفية - جامعة السادات - جامعة بنها يوم الاثنين الموافق 7 فبراير.

- جامعة بني سويف - جامعة المنيا - جامعة أسيوط - جامعة أسوان يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير.

- جامعات أخرى - جامعات التخلفات يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير.

وذلك من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وأعلن الامين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، عن أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.