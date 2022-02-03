اليوم السابع
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مأساة تحت الأرض ولحظات تحبس الأنفاس.. الاستعانة بأدوات متطورة لإنقاذ الطفل ريان.. فيديو

الخميس، 03 فبراير 2022 11:41 ص
مأساة تحت الأرض ولحظات تحبس الأنفاس.. الاستعانة بأدوات متطورة لإنقاذ الطفل ريان.. فيديو الطفل ريان
وكالات الأنباء

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تبذل السلطات المغربية، كافة الجهود لانتشال الطفل ريان 5 سنوات، الذى وقع داخل بئر عميقة شمالى المغرب.

وتظهر الفيديوهات وجود عشرات العاملين في فرق الإنقاذ، عند البئر التي وقع فيها ريان.

وبدأت القصة، عندما سقط الطفل ريان فى بئر عميقة يبلغ عمقه 62 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب.

واستعانت السلطات المغربية بأدوات متطورة للبحث عن الطفل، مثل كاميرا جرى إدخالها في البئر، وتظهر ما ترصده على شاشة قريبة فى المكان.

وتكن صعوبة عملية الإنقاذ في ضيق البئر، كنا تظهر الفيديوهات، إذ بالكاد نزل فيه أحد عناصر الدفاع المدني، معتمدا على حبل مشدودة ببكرة.

ولم تتوقف عمليات الإنقاذ على داخل البئر، إذ جلبت السلطات جرافة كبيرة بدأت بالحفر في المحيط، بغية الوصول إلى الطفل وإنقاذ عن طريق البحث الأفقي لا العمودي.

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محاولات الانقاذ

وفشلت محاولات سابقة قما بها متطوعون لانتشال الطفل من البئر بسبب ضيقه.

وكانت وسائل إعلام مغربية قالت في وقت سابق إن الطفل ريان سقط في البئر، في غفلة من والديه، صباح الأربعاء.

وقالت إن الطفل ريان ما يزال على قيد الحياة عالقا على عمق 35 مترا في البئر، مشيرة إلى معاناته من إصابة وجروح طفيفة على مستوى الرأس.

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الحفرة التى وقع فيها الطفل ريان

 


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