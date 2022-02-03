لجنة لاختيار الأم المثالية من العاملين بديوان محافظة مطروح ومراكز المدن

مطروح حسن مشالى

عقدت لجنة اختيار الأم المثالية من العاملين بديوان عام محافظة مطروح ومراكز المدن، بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك برئاسة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وبحضور أعضاء اللجنة من مديرى الإدارات المعنية والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ.

وأكد السكرتير العام، أن المسابقة تقام برعاية وزارة التنمية المحلية لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، تزامناً مع احتفالية الدولة الخاصة بتكريم المرأة فى شهر مارس من كل عام بهدف تعظيم دور الام العاملة.

وأشار إلى أنه تم مراعاة كافة الضوابط والشروط مع الالتزام بالشفافية والحيادية فى عملية الاختيار طبقا لقصص كفاح كل متقدمة والأولويات والمصاعب التى تحملتها مع استمرار العطاء بالإضافة لعملها للحفاظ على تماسك أسرتها ورعاية وتربية أبنائها كنموذج أسرة يحتذى بها.

وأوضحت مرفت شرف مدير إدارة وحدة تكافؤ الفرص بديوان العام انه تم التقدم للمسابقه 13 ملف للأم المثالية، وأنه تم بحث ملفات كافه المتقدمات من خلال اللجنة لأختيار الأمهات المثالية من الجهاز التنفيذي.