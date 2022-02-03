كنيسة السيدة العذراء بالزيتون تطلق الحجز المسبق لقداس صوم نينوى 14 فبراير

كتب: محمد الأحمدى

أطلقت كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون الحجز المسبق لصوم نينوى والذي يبدأ في 14 فبراير الجارى، حيث قالت في بيان لها: إنه تفتح الكنيسة باب الحجز المسبق لقداسات صوم يونان مساء اليوم الخميس 3 فبراير الجارى، مُشددًا على الأفراد حجز قداسا واحدًا لإتاحة الفرصة للآخرين المشاركة في قداسات الصوم على مدار 3 أيام.

وفقًا للطقس الكنسى، فإن صوم يونان يقع دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، وتصومه الكنيسة تشبّها بالنبى يونان، وانتظارًا لمراحم الله، إذ يهيئ أذهان المؤمنين لرحلة الصوم الكبير، ومدته ثلاثة أيام، وهو يسبق عادة الصوم الكبير بخمسة عشر يومًا، ويبدأ يوم الاثنين، وطقسيًّا يعادل الصوم الكبير أيضًا.

ويبدأ القداس ظهرًا، وتُصلّى "مزامير" فى الساعات الثالثة، والسادسة، والتاسعة، والغروب، والنوم، والستار فى الأديرة.

فصح يونان

يعرف فطر صوم يونان بـ"فصح يونان"، وهو اصطلاح كنسى فريد لا يُستخدم إلا مع عيد القيامة المجيد، الذى يُطلق عليه أيضًا اسم "عيد الفصح"، ما يدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان على أنها رمز لقصة المسيح، فالفصح كلمة عبرانية معناها "العبور"، وأطلقت فى العهد القديم على عيد الفصح اليهودى، وتمثل قصة يونان فى الإنجيل، قصة النبى يونس فى القرآن، الذى مكث فى بطن الحوت حتى استجاب له ربه.