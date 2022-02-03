عروض متطورة لمواجهة الإرهاب بأكاديمية الشرطة.. صور

كتب محمود عبد الراضي

أجرى رجال الشرطة عددا من العروض بأرض العروض بأكاديمية الشرطة، في إطار احتفالات الشرطة بعيدها السبعين، حيث شملت التسلق في ميدان الجبال من أعلى الأبراج، وظهر رجال أشداء يقدمون أرواحهم فداء لشعب مصر العظيم، حيث يتم تدريب الطلبة بهدف دعم قدراتهم لمواجهة الإرهاب وكل المواقف التي تتطلب ذلك، كما يتم تدريبهم على النزول بالوضع المعكوس.

وتم إجراء عرض الخيالة عن طريق التقاط هدف أرضي باستخدام الرمح والتقاط هدفين ثم ثلاثة أهداف باستخدام الرمح، ويزداد الأمر صعوبة بالتقاط حلقة دائرية، وتظهر قمة الشجاعة والإقدام بالتقاط هدف من بين قدمي المدرب بالمواجهة، ويزداد الأمر صعوبة بالتقاط الهدف من بين قدمي المدرب مرتكزا على قدميه.

وبدأ العرض الثاني لكلب الطاعة بصحبة مدربه، حيث يقوم المدرب بإعطاء الكلب أوامر يسرع الكلب بتنفيذها ويعد تدريب الكلاب على الطاعة شيء يساعد في العملية التدريبية، ثم عرض البالونة، ثم عرض كلاب الكشف عن المفرقعات عن طريق سيارتين متروكتين تم الإبلاغ عنهما من قبل الحماية المدنية ويتم الاستعانه بالكلاب المدربة بالكشف عن المفرقعات حيث تكون إشارة الكلب عند العثور على متفجرات الجلوس الصامت وتم الكشف عن المفرقعات التي توجد بالحقائب وبالفعل تم الاستعانة بالكلاب لتفتيش حقائب أصدر الكلب الجلوس الصامت أن هناك شنطة توجد بها متفجرات وتم العثور على 200 جرام من المتفجرات.

وتشارك الكلاب المدربة مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للكشف عن المواد المخدرة وتم الاستعانه بكلاب مدربة لتفتيش أراضي زراعية وكشف عن مكان المخدرات.