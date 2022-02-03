طقس الخليج.. رياح بالسعودية وارتفاع للحرارة بالإمارات والعظمى بالكويت 20°ﻡ

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج انخفاضا فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق بريدة، حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية أما الامارات صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، تميل درجات الحرارة للارتفاع ، وفى البحرين باردا نسبيا ولكنه معتدل بوجه عام خلال النهار والعظمى فى الكويت 20 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق بريدة، حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية ، الجوف، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، فى حين تكون السماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جنوب غرب المملكة وكذلك مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 25-50 كم ساعة على الجزء الشمالى وجنوبية غربية بسرعة 10-25 كم ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-50كم ساعة على الجزء الجنوبى ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الشمالى والجنوبى ونصف متر إلى متر على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالى والجنوبى وخفيف الموج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، تميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية غربية 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم س.

الموج فى الخليج العربى متوسط إلى خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:19 والمد الثانى عند الساعة 04:09 والجزر الأول عند الساعة 07:08 والجزر الثانى عند الساعة 20:21 .

وفى بحر عمان الموج خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 00:11 والمد الثانى عند الساعة 23:56 والجزر الاول عند الساعة 19:17 والجزر الثانى عند الساعة 10:06.

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 25 17 80 30 دبى 26 17 85 30 الشارقة 26 18 80 30 عجمان 27 19 80 35 أم القيوين 26 15 80 35 رأس الخيمة 26 15 80 30 الفجيرة 28 17 85 40 العين 26 14 90 25 ليوا 25 15 85 30 الرويس 24 17 85 40 السلع 25 17 85 35 دلما 23 18 85 40 طنب الكبرى 25 18 80 40 طنب الصغرى 25 18 80 40 أبو موسى 25 18 85 45 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، فى مملكة البحرين سيكون باردا نسبيا ولكنه معتدل بوجه عام خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانًا ثم تتحول إلى متقلبة الاتجاه خلال الليل.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 90%، والصغرى 35%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 20 °ﻡ

نهارًا

معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم ساعة .

ليلًا

بارد والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .