ضبط 157 قطعة سلاح وتنفيذ 85507 أحكام.. جهود الداخلية خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون، وداهمت عددًا من البؤر الاجرامية، وتمكنت من ضبط (157) قطعة سلاح نارى، و(200) قضية مخدرات، وتنفيذ (85507) أحكام قضائية متنوعة، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية ، وتم ضبط (1356) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية و منها ضبط (266 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (14,050طن) ، وضبط (40 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (54,164 طن – 39862 عبوة – 106 قطعة – 2400 لتر).

كما نجحت الحملات التموينية ، في ضبط (17 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (15,157 طن – 50 عبوة) ، ضبط (23 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (30,900 طن - 3686 عبوة - 15761 قطعة – 608 متر)، و ضبط (34 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (13520 لتر – 127 إسطوانة) ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى ، وضبط (6) قطع سلاح نارى وأبيض ، ضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (24) متهم لعدد 6 منهم معلومات جنائية ، تنفيذ (8113) حكم قضائى متنوع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها, لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل لتجارة المواد الغذائية – مقيم بالجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من المحل الخاص به بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة .. وكراً لممارسة نشاطه المؤثم بالمُخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه عقب الدفع بأحد المصادر السرية الذى قام بالتواصل معه وأمكن ضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزته مبالغ مالية عملات (محلية وأجنبية) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ( أحد المواطنين ، مقيم بالقاهرة) بتعرضه لواقعة إحتيال من قبل مسئولى إحدى شركات العمالة بالخارج والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفيره للعمل بأحد الدول دون الوفاء بذلك.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بالقاهرة) بإستغلال طبيعة عمله كونه صاحب ومدير الشركة المشار إليها ، وقيامه بالنصب والإحتيال على الشاكى والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى الدول وعدم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن في التجمع و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات.. ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمة دائرة القسم).. بإكتشافها وجود تلفيات بباب شرفة الشقة سكنها ووجـود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة عـدد (3 جهاز لاب توب ، تابلـت ، مشغولات ذهـبية ).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة) ، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم "أجنة حديدية" وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، كما أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الشباك" وإعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم ضبط متحصلات نشاطهم من المشغولات الذهبية لدى عميلهم "سيئ النية" (جواهرجى، مقيم بمحافظة الجيزة)، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط (الهواتف المحمولة، وجهاز الكمبيوتر "لاب توب"، التابلت) المستولى عليهم بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

و تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، في ضبط تشكيل عصابى بالمطرية، تخصص فى سرقة مركبات التوك توك ، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").. بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب توصيل الأسلاك.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 13 حادث سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم فى متحصلات نشاطهما الإجرامى بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" (شخصين - "لأحدهما معلومات جنائية") حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات وكذا عدد 3 مركبات "توك توك- مجهولين المصدر " ، كما إعترفا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبطت قوات الأمن ، تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات ، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).. بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام مركبة "توك توك".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهما والمستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى (عميلهما "سيئ النية" - مقيم بدائرة القسم).. حيث تم ضبطه وبحوزته كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها ، وكذا عدد 5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع "مجهولين المصدر" كما إعترف المتهمان بأنهم من متحصلات وقائع سرقة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف، وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة إحدى الشركات بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات.. ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من المدير المسئول بشركة لإدارة الصيدليات، كائنة بدائرة القسم.. بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل دولاب بغرفة الحسابات بالشركة محل عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعـة (سائق ومحـصـل بـذات الشركة - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل)، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بأنه نظراً لعمله بتوريد مبالغ مالية للشركة وعدم حضور أمين الخزنة ، والإحتفاظ بالمبلغ المالى بإحدى الدواليب بغرفة الحسابات بالشركة فإختمرت فى ذهنه سرقة المبلغ المالى، فقام بالإنتظار عقب خروج الموظفين وتسلل لغرفة الحسابات وقام بسرقة المبلغ المالى من داخل الدولاب على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى بالعقار سكنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بالقاهرة وضبط طرفى المشاجرة ، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات.. ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين (طرف أول "شخصين" مصابان بجروح متفرقة بالجسم، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة - طرف ثان "شخصين" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهم حول الإرث على شقة سكنية كائنة بالعقار محل البلاغ تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب قام على إثرها أحد عناصر الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى مـن سلاح نارى كـان بحوزته نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم السلاح المُستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام محكوم عليه (مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية - "سبق إتهامه فى 7 قضايا متنوعة").. بتغيير محل سكنه والإقامة بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية خشية ضبطه، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى قضية (قتل عمد ومخدرات وحيازة سلاح) والمحكوم عليه فيها بالإعدام شنقاً، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة الجرائم المتعلقة بمستلزمات الإنتاج الزراعى المغشوشة والمقلدة وكذا المنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر.. فقد قامت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإشتراك مع الجهات المعنية بتوجيه حملة مكبرة إستهدفت المصانع والمخازن العشوائية التى تُدار بدون ترخيص بنطاق أمن الشرقية.. أسفرت جهودها عن ضبط (3 مصانع - مخزن "بدون ترخيص") يتم خلالها إنتاج وتداول المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعية والمنظفات والمطهرات المنزلية وإعادة تدوير زيوت المحركات المتهالكة المغشوشة والمقلدة والمصنعة من مواد خام مجهولة المصدر والمديرين المسئولون عنها ، بلغ إجمالى المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة (100 طن مواد خام ومنتج نهائى لزيوت سيارات متهالكة مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركات وهمية -40 طن مواد خام ومنتج نهائى لأعلاف حيوانية مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركات وهمية معبأ ومعدة للتداول - 5 طن مواد خام لمواد غذائية مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركات وهمية - 3 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركات وهمية ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف ملابسات حدوث مشاجرة بين عائلتين بأسيوط، وضبط طرفى المشاجرة ، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات.. ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط بحدوث مشاجرة بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز بين (طرف أول "3 أشخاص، إثنين منهم مصابان "- طرف ثان "شخصين"- جميعهم مقيمين بذات القرية).. وذلك لخلاف على المرور بطريق مؤدى للأراض الزراعية الخاصة بهم، وتبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مما أدى إلى إصابة إثنين من الطرف الأول وكذا إصابة شخص تصادف مروره مستقلاً مركبة "توك توك" بعيار نارى.

وعقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بأسيوط بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قوات الأمن المركزى.. أسفرت جهودها عن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة 3 منهم (عدد 3 بنادق آلية) .. وكذا ضبط عدد 6 أشخاص من أقارب طرفى المشاجرة وبحوزتهم (عدد 6 بنادق آلية) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وضبط إثنين من العناصر الإجرامية الهاربة من تنفيذ أحكام قضائية بحوزة أحدهما سلاح نارى ومواد مخدرة، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط كافة العناصر الإجرامية الخطرة خاصةً المحكوم عليهم الهاربين.. فقد أكد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إختباء (عنصر إجرامى - "له معلومات جنائية" مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى قضيتى "إستعمال قوة – ومواد مخدرة" - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح)، بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية وخزينة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار - 3 كيلو جرام لمخدر البانجو- هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع والمواد المخدرة للإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وأقر بصحة الحكم الصادر ضده.

كما تمكنت إدارة البحث الجنائى بالشرقية بإشراف قطاع الأمن العام من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية)..مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فـى قضية "سرقة بالإكراه" حال تردده على إحدى المزارع بدائرة المركز، وبمواجهته أقر بصحة الحكم الصادر ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة خاصة متعددى الأحكام، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام مفادها قيام ( مالك مكتب إستيراد مستلزمات طبية وصيدليات - مقيم بدائرة قسم شرطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة ) بترك مسكنه خشية ضبطه وتردده على أحد كافيهات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 98 حكم حبس جزئى فى قضايا "تبديد، نصب" بإجمالى حبس 53 سنة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبرفقته هارب مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 35 حكم بالحبس فى قضايا "تبديد، شيك" بإجمالى حبس 25 سنة ، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة خاصةً متعددى الأحكام.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام محكوم عليه (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية) بالتردد على محيط سكنه على فترات متباعدة خشية ضبطه وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه فـى عدد 77 حكم فى قضايا "تبديد، تعدى" بإجمالى حبس 18 سنة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية ، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى : وضبط عدد (7317) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7252) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (65) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (690) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (178) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (958) أرجيلة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، وزوجته - مقيمان بدائرة القسم) ، وقررا بأنهما حال تواجدهما بالشقة سكنهما وبصحبتهما نجلهما ، تناهى إلى سمعهم صوت طرق على باب الشقة وعقب فتحه ، فوجئوا بدخول سيدة "منتقبه" وبصحبتها عدد 3 أشخاص آخرين غير معلومين لديهم ، قاموا بدفعهما ، وإستولوا منهما على (مبلغ 3 آلاف جنيه – 5 هواتف محمول - جهاز "بلاى ستيشن" - شاشة تلفاز - جهاز "لاب توب"- شنطة حريمى - شاشة عرض - ٢ ساعة - بعض الأكـسسوارات والمشغولات الذهبية) كرهاً عنهما تحت التهديد بإستخدام سلاح أبيض وسلاح نارى ، وإكراههما على توقيع عدد (2) إيصال أمانة لكلاً منهما بمبلغ (٢٥٠) ألف جنيه ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (ربة منزل - لها معلومات جنائية) بالإشتراك مع (3 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – 2 سلاح أبيض "مطواة ، نصل معدنى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقرت الأولى بسابقة تعرفها على المجنى عليه وإرتباطهمـا ونظراً لإمتناعـه عـن إستمرار تلك العلاقة وتوقفـه عـن الإنفاق عليهـا خططت لإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين ، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، وكذا عدد (2) إيصال أمانه مزيلان بتوقيع المجنى عليهما، وبإستدعاء المجنى عليهما ، تعرفوا عليهم وعلى المسروقات ، وإتهموهم بسرقتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى ، فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط (4) قضايا وفى مجال الأمن العام، ضبط عدد (39) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط عدد (1824) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (218) حكم قضائى متنوع، فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير المشروعة وتزوير المستندات: ضبط (7) قضايا.

ونجح رجال المباحث بالقاهرة ، في ضبط القائم على إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات خبرة ودورات تدريب فى مجالات مختلفة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا) بإنشاء كيان تعليمى "أكاديمية بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المنيا ، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات خبرة ودورات تدريب ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن إستهداف وضبط المذكور ، وبتفتيش الكيان المشار إليه عثر (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدد من الجهات المختلفة بعضها تفيد حصولهم على دورات تدريبية ، وآخرى خالية البيانات ومعدة للتزوير– 3 كلاشيه يحمل إسم الأكاديمية المشار إليها– دفاتر تحصيل نقدية تفيد تحصيل مبالغ مالية قدرها 1,600,000 مليون جنيه – عدد من الكارنيهات منسوبة للأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة فى الإحتيال على الدارسين -2 حاسب آلى بمشتملاتها بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من "صور المستندات المضبوطة وبرامج الحذف والإضافة والتعديل").

كما أمكن الإستدلال على أحد الضحايا ، وبسؤاله قرر تعرضه لواقعة إحتيال من قبل المتهم والإستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل إلتحاقه بالأكاديمية وحصوله على إحدى الشهادات غير معتمدة، وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط ، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.. فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى ، الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات،أسفرت جهودها عن ضبط (3704) قضية متنوعة، والإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (15624) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد ، والإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (273) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة ، عن ضبط (218) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص) ، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1356) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

وتزامناً مع الذكرى الـ70 لأعياد الشرطة وزارة الداخلية تطلق المرحلة الـ 21 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 % بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية

وتحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة إنطلقت فعاليات المرحلة الـ 21 من مبادرة كلنا واحد للمشاركة فى توفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية "إستراتيجية ، أساسية" – سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات - أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) ، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".