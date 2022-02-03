اليوم السابع
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الخميس، 03 فبراير 2022 06:25 م
أكرم القصاص
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شجع وافرح.. شاركونا بصوركم لتشجيع منتخب مصر فى مواجهه الكاميرون

الخميس، 03 فبراير 2022 05:00 م
شجع وافرح.. شاركونا بصوركم لتشجيع منتخب مصر فى مواجهه الكاميرون منتخب مصر
أمنية فايد

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ينتظر ملايين المصريين بعد ساعات قليلة مباراة المنتخب الوطنى في مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيرة الكاميرونى في نصف نهائي بطول أمم أفريقيا التي تقام بالكاميرون.
 
ووسط الأيادى المرفوعة بالدعاء وأمنيات المصريين أن يحقق منتخبه الوطنى الفوز على نظيره الكاميرونى اليوم، تجتمع الأسر حول شاشات التليفزيون، ويتجمع البعض الآخر في الكافيهات حول الشاشات الكبيرة مع الأصدقاء لتشجيع منتخبنا الوطنى، ولأننا نحب نشاركك كل لحظاتك يمكنك أن ترسل لنا مجموعة من الصور لك وقت المباراة وأرسلهم للنشر مع اسمك ومكان محافظتك عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع على أن يتم الصورة والرسائل عبر خدمة الواتس آب على الرقم التالى  01280003799 أو من خلال رسائل الصفحة على فيس بوك.

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