اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سوريا تؤكد مقتل 13 شخصًا بينهم أطفال ونساء خلال عملية القوات الأمريكية

الخميس، 03 فبراير 2022 08:00 م
سوريا تؤكد مقتل 13 شخصًا بينهم أطفال ونساء خلال عملية القوات الأمريكية عناصر من الجيش الامريكى
دمشق /أ ش أ/

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أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بمقتل 13 شخصًا بينهم أطفال ونساء خلال عملية إنزال جوى نفذتها القوات الأمريكية فى محيط بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي.

وذكرت (سانا)، اليوم الخميس، أن طائرات مروحية أمريكية نفذت إنزالاً لمجموعات من القوات الخاصة قامت بمداهمة وتدمير بعض المنازل بعد محاصرتها فى منطقة أطمة أقصى شمال إدلب بالتوازى مع قصف نفذته طائرات من دون طيار ما أسفر عن مقتل 13 على الأقل بينهم 6 أطفال و3 نساء.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصادر، أن عدد الضحايا مرشح للزيادة بسبب وجود أشخاص تحت أنقاض المنازل التى استهدفتها قوات الاحتلال الأمريكي.

 


أطفال ونساء

القوات الأمريكية

سوريا

تنظيم القاعدة

ادلب

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