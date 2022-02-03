سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة مركبات التوك توك فى منطقة المطرية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابى بالمطرية، تخصص فى سرقة مركبات التوك توك، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب توصيل الأسلاك.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد 13 حادث سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم فى متحصلات نشاطهما الإجرامى بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" (شخصين - "لأحدهما معلومات جنائية")، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات، وكذا عدد 3 مركبات "توك توك- مجهولين المصدر"، كما اعترفا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.