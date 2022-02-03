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سعر اليورو اليوم الخميس 3-2-2022 بالبنوك المصرية

الخميس، 03 فبراير 2022 11:39 ص
سعر اليورو اليوم الخميس 3-2-2022 بالبنوك المصرية يورو
كتبت ريهام الباشا

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ارتفع سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الخميس 3-2-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.65 جنيه للشراء، و17.79 للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.62 جنيه للشراء، و17.76 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.66 جنيه للشراء، و17.82 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.72 جنيه للشراء، و17.84 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.72 جنيه للشراء.
 
17.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.65 جنيه للشراء.
 
17.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.66 جنيه للشراء.
 
17.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.66 جنيه للشراء.
 
17.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.68 جنيه للشراء.
 
17.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.67 جنيه للشراء.
 
17.77 جنيه للبيع.

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