رئيس الجمعية الجغرافية المصرية: أنشئت 1875 وتتضمن 12 ألف خريطة للعالم

كتب أحمد عرفة

قال السيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، إن الجمعية تم إنشائها في عام 1975 ممن قبل الخديوى إسماعيل الذى أصدر مرسوما لإنشاء الجمعية، موضحا أن الهدف منها كان أننا في هذا الوقت وصلنا إلى امبراطورية تشمل منابع النيل حتى جنوب السودان وأراد الخديوى إسماعيل أن يكون هناك خرائط واستكشافات وخرائط للمناطق التى وصلت لها مصر ويحارب الرق في هذه المناطق.

وأضاف رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الجمعية نجحت في مهامها، كما أن الجمعية ترأسها خلال تاريخها كل العظماء من بينهم الملك أحمد فؤاد عندما كان أميرا، والسلطان عباس حلمى الثانى قبل أن يكون خديوى، وصدقى باشا ومن أعضائها طلعت حرب وسعد زغلول، ولطفى السيد، وغيرهم من العظماء في مصر.

وتابع رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، أن الجمعية لها دور وطنى كبير، وهى تبحث في سكان الدول والقرى وما شكلها، وتشمل العديد من الخرائط للعالم، وتتضمن 12 ألف و500 خريطة للعالم على الكمبيوتر، وكانت الجمعية ضمن الوفد الرسمى للدفاع عن قضية طابا في محكمة ، وكان من بين الوفد الرسمي المصرى الدكتور يوسف أبو الحجاج أمين عام الجمعية الجغرافية.