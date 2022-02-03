دفن جثتى زوجين لقيا مصرعهما نتيجة تسريب غاز بمنزلهما فى بولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة زوجين لقيا مصرعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، نتيجة تسرب غاز داخل شقتهما ببولاق الدكرور، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع زوجين داخل شقتهما في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب وزوجته لقيا مصرعهما نتيجة تعرضهما لاختناق بسبب تسرب الغاز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.