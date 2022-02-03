اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 فبراير 2022 04:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

دفن جثتى زوجين لقيا مصرعهما نتيجة تسريب غاز بمنزلهما فى بولاق الدكرور

الخميس، 03 فبراير 2022 02:23 م
دفن جثتى زوجين لقيا مصرعهما نتيجة تسريب غاز بمنزلهما فى بولاق الدكرور اسعاف - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة زوجين لقيا مصرعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، نتيجة تسرب غاز داخل شقتهما ببولاق الدكرور، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع زوجين داخل شقتهما في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب وزوجته لقيا مصرعهما نتيجة تعرضهما لاختناق بسبب تسرب الغاز.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
 

أخبار الحوادث

تسرب غاز

مضيع زوجين

بولاق الدكرور

الجيزة

النيابة العامة بجنوب الجيزة

تسرب الغاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة