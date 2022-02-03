حياة كريمة.. محافظ المنيا يوجه بالتواصل مع أهالى قرى المبادرة لحل مشاكلهم

المنيا-حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة بجميع بأجهزتها التنفيذية تسارع من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة، في 192 قرية و 757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصري، مؤكداً أنه يتابع يومياً نسب التنفيذ بتلك المشروعات، إلى جانب عقد اجتماع أسبوعي، لاكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانياً على كافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.

وأكد المحافظ أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا في تلك القرى.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ ، تابع اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص عددًا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بقرية بنى حسن الشروق ضمن مبادرة حياة كريمة منها أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتي تضم مكاتب (سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين) ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي ومجمع زراعي .

كما تفقد رئيس المركز الأعمال الانشائية لمحطات المعالجة وبعض المدارس ومراكز الشباب ومحطة المياه والوحدة الصحية بالوحدة المحلية بنى حسن والقرى التابعة وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمنى المحدد ومدى الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية لتلك المشروعات.

وفى مركز ملوى، تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى، يرافقه مسئولي حماية النيل و الأبنية التعليمية وأملاك الدولة المواقع المقترحة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية الريرمون بمجلس قروى المعصرة، وتسليمها للجهات المنفذة ، كما تابع رئيس المركز المشروعات الجاري تنفيذها بقرية المعصرة وذلك للوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال.

كما تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية دلجا منها توسعات محطة معالجة الصرف الصحي علي مساحة 10 أفدنة مشدداً على تكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال وفقا للمواصفات الفنية والجودة لتسهم في التيسير علي المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.