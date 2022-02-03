حبس طالب أشعل النار فى شقة جارته بسبب خلافات بينهما فى أوسيم 4 أيام

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإشعال النار فى شقة جارته بسبب خلافات بينهما في أوسيم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وطلبت جهات التحقيق تقرير الأدلة الجنائية حول فحص أثار الحريق، وتحديد حجم الخسائر.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وجرت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن حدوث تلفيات ببعض محتويات الشقة دون إصابات.

بسؤال مالكة الشقة، وجهت اتهاما لجارها "طالب"، بإشعال النار بالشقة، بسبب خلافات جيرة بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، انتقاما من مالكة الشقة، بسبب خلافات بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.