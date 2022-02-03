جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع نوادى الهيئات القضائية

سوهاج محمود مقبول

وقع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون مع ممثلى مجالس إدارات نوادى الهيئات القضائية الثلاث "نادى قضاة سوهاج ونادى مستشارى النيابات الإدارية ونادى مستشارى هيئة قضايا الدولة"، بهدف عقد دورات تدريبية في مختلف التخصصات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والمستشار خالد عبدالغفار وكيل نادي القضاة بسوهاج، والمستشار محمد عميرة رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أيمن شكر رئيس نادي هيئة قضايا الدولة، والدكتور صبري توفيق القائم بعمل عميد كلية الألسن، ولفيف من أعضاء الهيئات القضائية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واستهل رئيس الجامعة، اللقاء بالترحيب البالغ بجميع ممثلي الهيئات القضائية على أرض الجامعة، معرباً عن سعادته وفخره بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهات تعمل على تحقيق العدالة واستتباب الأمن في ربوع الوطن بين كل أبنائه، لافتاً إلى أن الجامعة ممثلة في كلية الألسن تعد الطرف الأول لتنفيذ جميع بنود البروتوكول الذي يطبق لأول مرة مع الهيئات القضائية، في إطار التبادل العلمي والثقافي، وعقد دورات تدريبية في مجالات شتى، موجهاً شكر لكل من ساهم في إتمام مراسم التوقيع.

وألقى ممثلي الهيئات القضائية الثلاثة كلمات متفرقة عبروا فيها عن سعادتهم البالغة بهذا التعاون البناء من قبل الجامعة، في إطار تحقيق آمال وطموحات أعضاء الجمعية العمومية لنوادي القضاة، من خلال إبرام اتفاق يقضي بتبادل الخبرات العلمية والثقافية بين الأفراد والجماعات، عن طريق تنظيم دورات تدريبية ترتقي بالمجتمع لأعلى درجات التميز، موجهين شكر لرئيس الجامعة لجهوده المحسوسة في تطوير الجامعة وتأهيل الطاقات البشرية، حسب توجيهات القيادة السياسية وبالأخص فئة الشباب.

ومن جهته قال الدكتور صبري توفيق، أن البروتوكول ينص على تنظيم دورات تدريبية لأعضاء الهيئات القضائية الثلاثة في جميع اللغات الأجنبية المتعارف عليها، وكذلك تنفيذ دورات التحول الرقمي، وتبادل الخبرات بين الجهتين، مشيراً إلى أن تفعيل البروتوكول سيتم عقب التوقيع مباشرة، ويستمر لمدة عامين قابلة للتجديد.



رئيس الجامعة والهيئات القضائية الثلاث



تبادل الهدايا التذكارية بعد توقيع الرتوكول



تبادل الهدايا التذكارية



توقيع البروتوكول