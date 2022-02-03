جامعة سوهاج تبدأ أولى فعاليات احتضان 12 مشروعا ناشئا

سوهاج محمود مقبول

نظمت حاضنة مسار بجامعة سوهاج أولى جلساتها التوجيهية بمشاركة 12 رائدا من أصحاب المشروعات الناشئة بالمحافظة، وذلك للانضمام بحاضنة أعمال مسار، بحضور الدكتور محمد كمال الخبير الدولى في المشروعات الناشئة، وذلك بمقر الحاضنة بالحرم الجامعى القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة أن حاضنة أعمال مسار بالجامعة بدأت أولى مراحلها، وذلك باحتضان 12 مشروعا ناشئا من خلال مشروع مسار التى تنفذه إنرووت للتنمية بتمويل من الحكومة الهولندية، مؤكداً أن ذلك يأتى في إطار رؤية مصر 2030، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لدعم المشروعات الناشئة بصفه عامة ودعم شباب الصعيد بصفة خاصة.

وأضاف الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة أعمال مسار أن الجلسة تضمنت عرض أفكار لأصحاب المشروعات الناشئة، وتوضيح رؤيتهم لحجم السوق المتاح، ومناقشة فرص تلك المشروعات في المشاركة لسوق العمل فيما بعد ، وأيضاً معرفة قابلية خطط المشروعات للتنفيذ، وإعادة صياغة الأفكار بناء على مخرجات هذه المناقشات.

وأوضح عكاشه أن الجلسة تضمنت تبادل للآراء بين أصحاب المشروعات المحتضنة، وتعزيز قدرات أصحاب المشروعات على العرض والمناقشة، مشيراً إلي أن تلك المشروعات تخدم عدد من القطاعات الإقتصادية والزراعية و العلمية.