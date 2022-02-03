جامعة القاهرة: انتهاء امتحانات ربع مليون طالب دون أى معوقات وبدء إعلان النتائج

كتب محمد صبحى

أنهت جامعة القاهرة ، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2021/2022، بجميع الفرق الدراسية، وذلك دون أي معوقات خلال فترة الامتحانات، وبدء إعلان النتائج، حيث أدى نحو قرابة ربع مليون طالب وطالبة الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أنهت كافة امتحانات الفصل الدراسي الاول بالشكل اللائق وبما لا يخل بالعملية التعليمية بالرغم من ظروف جائحة كورونا ومتحوراته أوميكرون والتي تسببت في زيادة أعداد الاصابات خلال الفترة الماضية بشكل كبير، مشيرا إلى أن الجامعة عملت خلال الفصل الدراسي على خطط بديلة في حال تزايد معدل الإصابات وهو ما ساهم بشكل كبير إلي وصول الامتحانات إلي بر الأمان دون أي مشكلة أو خلل في الجدول الزمني الامتحانات.

وأضاف الدكتور الخشت، أن إجراءات مكافحة العدوى طوال فترة الامتحانات كان لها دور مهم في الحفاظ على صحة الطلاب والمجتمع الجامعي وذلك من خلال مراكز التطعيم وتواجد لجنة طبية بلجان الامتحانات، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم للتعامل الطبي السريع، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.

وأكد الدكتور الخشت، على استمرار أعمال الكنترول وتصحيح الامتحانات بكافة الكليات من أجل الانتهاء من كافة النتائج الخاصة بالطلاب وذلك بإعلانها تباعاً، ووجه عمداء الكليات بضرورة إعلان نتائج الطلاب بحد اقصي مع بداية الفصل الدراسي الثاني، على أن تكون متاحا علي الموقع الالكتروني للكليات.

وأشار الدكتور الخشت، أنه وفقًا للجدول الزمني للمجلس الأعلى للجامعات، سيتم استقبال الطلاب بالجامعة للفصل الدراسي الثاني اعتبارا من السبت 19 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن الجامعة ستقوم خلال الفترة بعمليات تطهير وتعقيم شاملة في كافة الكليات والمدرجات وقاعات الامتحانات والمدن الجامعية ضمن خطة الجامعة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك للحفاظ علي حياة المجتمع الجامعي من خطر العدوى.