تلقى 833 ألف مواطن جرعتى لقاح كورونا بنسبة 71% من المستهدفين فى قنا

صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، حيث جرى استعراض جهود مديرية الصحة فى مواجهة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من نواب مجلس الشعب والشيوخ، والدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والقيادات التنفيذية.

أوضح محافظ قنا، أن المستهدف تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا بلغ مليونا و172 ألفا و174 مواطنا، نجحت مديرية الصحة فى تطعيم مليون و8 الآف و861 مواطن بالجرعة الأولى، و833 ألفا و49 مواطنا بالجرعة الثانية بنسبة 71% من إجمالى المستهدف تطعيمهم، مشيرًا إلى أن المديرية لديها 64 مركزا ثابتا لتلقى اللقاح، بالإضافة إلى الدفع بـ40 فريقا متحركا للوصول إلى كافة المستهدفين، لافتا إلى تخصيص 213 سريرا فى 7 مستشفيات تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا منها 50 سرير رعاية مركزة، و44 جهاز تنفس صناعى.



وأضاف الداودي، أنه منذ انتشار الفيروس جرى تطوير ورفع كفاءة العديد من المستشفيات لاستيعاب المرضى المصابين بالفيروس وتقديم خدمات طبية مميزة لهم، حيث تم تطوير مستشفى حميات فرشوط بتكلفة مالية بلغت 50 مليون جنيه يضم 164 سريرا، منها 37 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى تركيب شبكة الغازات وتانك أكسجين بسعة 6 الآف لتر، وتشغيل قسم العناية لكبار السن تشمل 16 سريرا مخصصا لمصابى كورونا، كما تم تطوير مستشفى حميات قنا بقوة 58 سريرا داخليا، و10 أسرّه عناية مركزة و6 أجهزة تنفس صناعى بتكلفة 7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرّة العناية المركزة من 10 إلى 24 سريرا بمستشفى قنا العام، وزيادة عدد أجهزة التنفس من 5 إلى 20 جهازا، فضلا عن تركيب شبكة الغازات وتانك أكسجين بسعة 6 الآف لتر فى كل من مستشفى صدر قنا ومستشفى حميات نجع حمادى، وكذلك تجهيز مستشفى صدر قنا ومستشفى قوص المركزى بجهاز أشعة مقطعية، ودعم مستشفى حميات قنا بجهاز تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا.



وقال محافظ قنا، إن عدد المواطنين الذين استفادو من المبادرات الرئاسية منذ انتشار الفيروس بلغ مليون و250 ألف مواطن و521، حيث تم فحص 691 ألفا و638 سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة، وفحص 324 ألفا و623 طالبا بالمرحلة الابتدائية ضمن حملة الكشف على أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، و105 آلاف و408 أطفال ضمن مبادرة الكشف المبكر على ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وفحص 49922 سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، بالإضافة إلى فحص 5675 من كبار السن ضمن برنامج الرعاية الصحية الأساسية، وفحص 72124 مواطنا ضمن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، كذلك فحص 1131 حالة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، والتى بدأت في سبتمبر2021.