تعليم الجيزة تطلب معلمين بالحصة.. تعرف على التخصصات وأماكن التقديم

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن حاجاتها لسد العجز بالمواد الأساسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية ) وذلك للعمل بنظام التطوع بالحصىة للتخصصات الاتية ( لغة عربية – لغة انجليزية – رياضيات – علوم –دراسات اجتماعية – معلم فصل –معلمة رياض اطفال )، وذلك طبقاً للكتاب الدوري رقم ( 26 ) بتاريخ 20 سبتمبر 2021 الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس استعدادا للعام الدراسي 2022/2021 .

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن أماكن استلام الملفات للتخصصات والأيام بداية من يوم السبت 5 فبراير وحتي الخميس 10فبراير 2022 م، ومقراتها كما يلي :-

السبت الموافق 5 فبراير2022 التقديم لتخصص مادة اللغة العربية.

الأحد الموافق 6 فبراير 2022 التقديم لمادتى العلوم والدراسات الاجتماعية.

الإثنين الموافق 7فبراير التقديم لمادة معلم فصل ورياض الأطفال.

الثلاثاء الموافق 8 فبراير التقديم لمادتى الرياضيات واللغة الانجليزية.

الأربعاء الموافق 9 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد ( اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية )

الخميس الموافق 10 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد ( معلم فصل ورياض الأطفال والرياضيات واللغة الانجليزية )

- التابعون لإدارة كرداسة التعليمية التقديم بمدرسة أبو رواش الصناعة منطقه ابو رواش .

- التابعون لإدارة 6 أكتوبرالتعليمية التقديم بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنين الحى السادس.

- التابعون لإدارة الوراق التعليمية التقديم بمدرسة العميد محمد فوزى مدبولى الابتدائية أمام قسم شرطة الوراق.

- التابعون لإدارة منشأه القناطر التعليمية التقديم بمدرسة منشأة القناطر الإبتدائية بنين بجوار الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة بولاق الدكرور التعليمية التقديم بمقر إدارة بولاق الدكرور التعليمية بتقسيم عمرو بن العاص 2.

- التابعون لإدارة أبو النمرس التعليمية التقديم بمدرسة الجهاد الابتدائيه للتعليم الاساسي بجوار الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة الهرم التعليمية التقديم بمدرسة الفيصلية الاعدادية بجوار إدارة الهرم التعليمية.

- التابعون لإدارة البدرشين التعليمية التقديم بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية بجوار إدارة البدرشين التعليمية.

- التابعون لإدارة العمرانية التعليمية التقديم بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بجوار الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة الحوامدية التعليمية التقديم بمدرسة الحوامدية الثانوية بنات بجوار الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة العجوزة التعليمية التقديم بمقر إدارة العجوزة التعليمية شارع عبد المنعم رياض.

- التابعون لإدارة الدقى التعليمية التقديم بمقر إدارة الدقى التعليمية ٣ شارع آمين الرفاعي من شارع التحرير.

- التابعون لإدارة جنوب الجيزة التعليمية التقديم بمدرسة ( الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم بنين) "الجيزة الاعدادية سابقاً " عنوانها شارع جامعة القاهرة.

- التابعون لإدارة الشيخ زايد التعليمية التقديم بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات بجوار إدارة الشيخ زايد التعليمية

- التابعون لإدارة شمال الجيزة التعليمية التقديم بمدرسة غزوة تبوك الابتدائية وعنوانها شارع ترعة السواحل أمام الشوربجى.

- التابعون لإدارة الواحات التعليمية التقديم بمقر الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة العياط التعليمية التقديم بمقر الإدارة التعليمية بقصر ثقافة العياط.

- التابعون لإدارة الصف التعليمية التقديم بمقر الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة أطفيح التعليمية التقديم بمدرسة أطفيح الإبتدائية المشتركة بمدينة أطفيح.

- التابعون لإدارة أوسيم التقديم بمدرسة أوسيم الإبتدائية المشتركة.

مع تقديم كافة المستندات المطلوبة وعلي جميع المتقدمين ارتداء الكمامات حرصاً علي سلامتكم.