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تعليم الجيزة تطلب معلمين بالحصة.. تعرف على التخصصات وأماكن التقديم

الخميس، 03 فبراير 2022 12:38 م
تعليم الجيزة تطلب معلمين بالحصة.. تعرف على التخصصات وأماكن التقديم محافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن حاجاتها لسد العجز بالمواد الأساسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية ) وذلك للعمل بنظام التطوع بالحصىة للتخصصات الاتية ( لغة عربية – لغة انجليزية – رياضيات – علوم –دراسات اجتماعية – معلم فصل –معلمة رياض اطفال )، وذلك طبقاً للكتاب الدوري رقم ( 26 ) بتاريخ 20 سبتمبر 2021 الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس استعدادا للعام الدراسي 2022/2021 .
 
كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن أماكن استلام الملفات للتخصصات والأيام بداية من يوم السبت 5 فبراير وحتي الخميس 10فبراير 2022 م، ومقراتها كما يلي :-
السبت الموافق 5 فبراير2022 التقديم لتخصص مادة اللغة العربية.
الأحد الموافق 6 فبراير 2022 التقديم لمادتى العلوم والدراسات الاجتماعية.
الإثنين الموافق 7فبراير التقديم لمادة معلم فصل ورياض الأطفال.
الثلاثاء الموافق 8 فبراير التقديم لمادتى الرياضيات واللغة الانجليزية.
الأربعاء الموافق 9 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد ( اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية )
الخميس الموافق 10 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد ( معلم فصل ورياض الأطفال والرياضيات واللغة الانجليزية )
 
- التابعون لإدارة كرداسة التعليمية التقديم بمدرسة أبو رواش الصناعة منطقه ابو رواش . 
- التابعون لإدارة 6 أكتوبرالتعليمية التقديم بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنين الحى السادس.
- التابعون لإدارة الوراق التعليمية التقديم بمدرسة العميد محمد فوزى مدبولى الابتدائية أمام قسم شرطة الوراق. 
- التابعون لإدارة منشأه القناطر التعليمية التقديم بمدرسة منشأة القناطر الإبتدائية بنين بجوار الإدارة التعليمية. 
- التابعون لإدارة بولاق الدكرور التعليمية التقديم بمقر إدارة بولاق الدكرور التعليمية بتقسيم عمرو بن العاص 2.
-  التابعون لإدارة أبو النمرس التعليمية التقديم بمدرسة الجهاد الابتدائيه للتعليم الاساسي بجوار الإدارة التعليمية. 
-  التابعون لإدارة الهرم التعليمية التقديم بمدرسة الفيصلية الاعدادية بجوار إدارة الهرم التعليمية.
-  التابعون لإدارة البدرشين التعليمية التقديم بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية بجوار إدارة البدرشين التعليمية. 
-  التابعون لإدارة العمرانية التعليمية التقديم بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية  بجوار الإدارة التعليمية. 
-  التابعون لإدارة الحوامدية التعليمية التقديم بمدرسة الحوامدية الثانوية بنات بجوار الإدارة التعليمية. 
-  التابعون لإدارة العجوزة التعليمية التقديم بمقر إدارة العجوزة التعليمية شارع عبد المنعم رياض.
-  التابعون لإدارة الدقى التعليمية التقديم بمقر إدارة الدقى التعليمية ٣ شارع آمين الرفاعي من شارع التحرير. 
-  التابعون لإدارة  جنوب الجيزة التعليمية التقديم بمدرسة ( الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم بنين)  "الجيزة الاعدادية سابقاً " عنوانها شارع جامعة القاهرة.
-  التابعون لإدارة  الشيخ زايد التعليمية التقديم بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات بجوار إدارة الشيخ زايد التعليمية 
-  التابعون لإدارة  شمال الجيزة  التعليمية التقديم بمدرسة غزوة  تبوك الابتدائية وعنوانها شارع ترعة السواحل أمام الشوربجى.
-  التابعون لإدارة  الواحات التعليمية التقديم بمقر الإدارة التعليمية.
-  التابعون لإدارة  العياط التعليمية التقديم بمقر الإدارة التعليمية بقصر ثقافة العياط. 
-  التابعون لإدارة  الصف التعليمية التقديم بمقر الإدارة التعليمية.
-  التابعون لإدارة  أطفيح التعليمية التقديم بمدرسة أطفيح الإبتدائية المشتركة بمدينة أطفيح.
-  التابعون لإدارة  أوسيم التقديم بمدرسة أوسيم الإبتدائية المشتركة.
مع تقديم كافة المستندات المطلوبة وعلي جميع المتقدمين ارتداء الكمامات حرصاً علي سلامتكم.

الجيزة

التربية والتعليم

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