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تعرف على مواصفات قطارات المونوريل المصرى وسرعاتها

الخميس، 03 فبراير 2022 02:00 م
تعرف على مواصفات قطارات المونوريل المصرى وسرعاتها المونوريل
كتب رضا حبيشى

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يستعرض "اليوم السابع" مواصفات قطارات المونوريل المصرى وسرعاتها وزمن الرحلة المخطط تستغرقه سواء في خط مونوريل العاصمة الإدارية أو مونوريل 6 أكتوبر، خلال التقرير التالى:-
 
1- يتكون قطار المونوريل من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد العربات إلى 8 عربات مع زيادة عدد الركاب بالمناطق العمرانية الجديدة التى يمر عليها.
 
2- تتميز قطارات المونوريل أنها أحادية السكة تتحرك على كمرة خرسانية.
 
3- تعمل قطارات المونوريل بدون سائق.
 
4- تبلغ السرعة التصميمية لها 90 كم / الساعة ويصل زمن التقاطر إلى 90 ثانية.
 
5- سيتم لأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.
 
6- تتميز قطارات المونوريل بوجود ممرات آمنة تسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.
 
7- تم تزويد قطارات المونوريل بكاميرات تليفزيونية بكابينة القيادة للمراقبة المركزية للسكة.
 
8- يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.
 
9- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.
 
10- تم تخصيص لذوى الاحتياجات الخاصة أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل للتثبيت.

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اليوم السابع بلس

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