تعرف على مواصفات قطارات المونوريل المصرى وسرعاتها

كتب رضا حبيشى

يستعرض "اليوم السابع" مواصفات قطارات المونوريل المصرى وسرعاتها وزمن الرحلة المخطط تستغرقه سواء في خط مونوريل العاصمة الإدارية أو مونوريل 6 أكتوبر، خلال التقرير التالى:-

1- يتكون قطار المونوريل من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد العربات إلى 8 عربات مع زيادة عدد الركاب بالمناطق العمرانية الجديدة التى يمر عليها.

2- تتميز قطارات المونوريل أنها أحادية السكة تتحرك على كمرة خرسانية.

3- تعمل قطارات المونوريل بدون سائق.

4- تبلغ السرعة التصميمية لها 90 كم / الساعة ويصل زمن التقاطر إلى 90 ثانية.

5- سيتم لأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.

6- تتميز قطارات المونوريل بوجود ممرات آمنة تسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.

7- تم تزويد قطارات المونوريل بكاميرات تليفزيونية بكابينة القيادة للمراقبة المركزية للسكة.

8- يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

9- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

10- تم تخصيص لذوى الاحتياجات الخاصة أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل للتثبيت.