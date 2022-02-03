تشميع وغلق 4 مخازن للخردة خاصة بالنباشين فى حملة مكبرة بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة المهندس سيد مدنى، اليوم الخميس، حملة مكبرة استهدفت مداهمة وغلق وتشميع مخازن الخردة بإجمالى 4 مخازن والخاصة بالنباشين بنطاق حى جنوب، وتم مصادرة معدات تقطيع الحديد اسطوانات البوتاجاز والأوكسجين والموازين المستخدمة.

وشارك فى أعمال الحملة نائب رئيس المدينة محمد حسين، ومحمد ممدوح رئيس حى جنوب ، وعمرو عوض رئيس حى غرب ، بجانب المقدم أحمد تيسير وكيل قسم شرطة المرافق مدعمين بالفنيين والعاملين بالأحياء ، وأيضاً المعدات الثقيلة.

وفى السياق نفسه، نفذت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليات حملة مكبرة لرفع التراكمات وإزالة المخلفات والإشغالات بالمدخل الشمالى للمدينة، وتسوية مواقع العمل بشكل جمالى وحضارى مناسب.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بإستكمال جهودها بإشراف من سيد سعدي رئيس المدينة بتنفيذ أعمال مشروع الهوية البصرية بالتنسيق مع الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية والذى يتم تنفيذه على قدم وساق إبتداء من المطار ، ومروراً بوسط المدينة والطريق المؤدى للمعبد وذلك ضمن الإستعدادات المكثفة قبل إنطلاق فعاليات مهرجان تعامد الشمس بمعبدى أبو سمبل فى 22 /2/2022.



جانب من الحملات ضد مخازن الخردة والنباشين



جانب من الحملات ضد مخازن الخردة والنباشين



جانب من الحملات ضد مخازن الخردة والنباشين



جانب من الحملات ضد مخازن الخردة والنباشين



جانب من الحملات ضد مخازن الخردة والنباشين