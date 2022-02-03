تدريبات بالمدينة المرورية وإطفاء الحرائق بفعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية.. صور

محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

شهدت أكاديمية الشرطة صباح، اليوم الخميس، فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية لوزارة الداخلية، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ 70.

حضر المعرض اللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات وممثلي قطاعات الوزارة وأكاديمية الشرطة، بالإضافة إلي ممثلى المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوى الإحتياجات الخاصة والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضين والفنانين وأسر الشهداء ومصابى الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم.

أظهر المعرض الذي أقيم في أرض المناورات الحية بأكاديمية الشرطة، أحدث الأجهزة والمعدات الأمنية التى تستخدمها قطاعات الوزارة في سبيل حفظ الأمن وكشف الجرائم والحوادث، بالإضافة إلى أسطول من السيارات والدراجات النارية الحديثة المجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، لمساعدة رجال الشرطة علي إتمام مهمتهم في حفظ الأمن.

كما ضم المعرض سيارات منافذ أمان التي أطلقتها وزارة الداخلية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى معرض منتجات قطاع السجون، الذي ضم جميع أنواع الأثاث والمفروشات من إنتاج نزلاء السجون.

بدأ الاحتفال بعرض قدمه طلبة كلية الشرطة شمل تدريباتهم علي كافة الميادين القتالية والقدرات الخاصة علي مكافحة الإرهاب وعناصره واقتحام البؤر الإجرامية.

شهد الاحتفال عروضا لطلبة كلية الشرطة، من برج الكوماندوز أظهر شجاعة واستبسال في تنفيذ عمليات الاقتحام والتسلق والنزول السريع من أعلي أبراج ميدان الجبال.

وقدم طلاب كلية الشرطة عروض الفروسية والتي قدمها فرسان فريق أكاديمية الشرطة، أظهرت دقة وقدرة عالية في التحكم وإصابة الأهداف من وضع الثبات والحركة.

وقامت الإدارة العامة للحماية المدنية، بتقديم عروض ومناورات حية أظهرت قدرات رجال الحماية المدنية الفائقة في السيطرة على الحرائق وإنقاذ المواطنين، وسرعة إخلاء المباني المحترقة حتي في الأدوار العليا، بالإضافة إلي عرض لرجال المفرقعات تم خلاله عملية الكشف عن المفرقعات والسيطرة علي العبوات الناسفة بواسطة الروبوت الآلي وتفجيرها، باستخدام أحداث الأجهزة في العالم بدون تدخل آدمي والتي يتم التعامل معها بواسطة وحدة تحكم داخل سيارة خبراء المفرقعات.

قدم رجال الإدارة العامة للتأمين وكلاب الحراسة، عروضًا ترفيهية للأطفال شملت مسابقات بين الكلاب في شد الحبل والبالون وغيرها من الفقرات حيث تعالت أصوات الأطفال فرحا بالعروض.

كما استعرض رجال الإدارة عروضهم في الكشف عن المفرقعات واستخدام الكلاب البوليسية في عمليات التأمين و تدريبهم علي التمييز بين الحقائب في المواني والمطارات وكافة المنافذ وسرعة الكشف عن الحقائب التي تحوي مواد مخدرة أو متفجرات.

كما شهد المعرض الذي شاركت فيه جميع قطاعات وزارة الداخلية العديد من العروض ومن بينها قيام فرق موسيقي الشرطة بعزف العديد من الألحان الوطنية التي تفاعل معها الحضور.

حضر الاحتفال عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات وأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وشباب من الأزهر والكنيسة، والذين تفاعلوا مع العروض المقدمة من طلاب كلية الشرطة، كما شاركوا رجال الأمن ركوب الدراجات النارية وسيارات ومدرعات الشرطة، وتجربة الصعود علي السلم الهيدروليكي الخاص بسيارات الحماية المدنية.

وقام رجال الإدارة العامة للمرور، بتدريب الأطفال علي القيادة من خلال المدينة المرورية، وتقديم الإرشادات والقوانين التي يجب اتباعها أثناء القيادة.

كما تم خلال الإحتفالية توزيع الهدايا الرمزية التى تحمل شعار الإحتفال بالذكرى الثامنة والستين لعيد الشرطة على الحاضرين وهدايا للأطفال.

وقدم طلاب المدارس والجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة والمعاهد الأزهرية، الشكر لرجال الشرطة، والتهنئة بمناسبة عيد الشرطة وما يقدمونه من تضحيات لحفظ الأمن والأمان، وحرصوا على إلتقاط الصور التذكارية التى تجمعهم مع ضباط وأفراد الشرطة المشاركين فى المعرض وأمام المعروضات التى تعكس شعار المعرض.