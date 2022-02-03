اليوم السابع
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تحرير 7793 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الخميس، 03 فبراير 2022 12:09 م
تحرير 7793 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
 
 
وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 7793 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1920 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و360 مخالفات السير بدون تراخيص، و 14 مخالفة عن الدراجات النارية، و32 مخالفة موقف عشوائى، و63 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ادارة المرور

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الطرق السريعة

اليوم السابع بلس

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